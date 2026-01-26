Homem é gravemente ferido após ataque atribuído ao próprio irmão em Sena Madureira

Caso ocorreu na zona rural, no ramal do Paraíso; agressão ainda não havia sido registrada oficialmente no momento dos fatos

Um episódio de extrema violência envolvendo membros da mesma família foi registrado no início da noite deste domingo (25), na zona rural do município de Sena Madureira. Um homem conhecido popularmente como Branco foi gravemente ferido após ser atacado no ramal do Paraíso. A suspeita inicial é de que o autor da agressão seja o próprio irmão da vítima.

Segundo relatos, Branco sofreu um ferimento profundo na região do ombro. Um vídeo encaminhado à imprensa mostra a vítima já ferida, relatando o ocorrido e apontando o suposto agressor. As imagens chamam atenção pela gravidade da lesão e pela tensão no depoimento gravado logo após o ataque.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que não houve registro oficial da ocorrência no momento do fato. Contudo, após tomar conhecimento do caso por outros meios, a corporação passou a adotar providências para levantar informações e orientar os envolvidos.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que irão investigar as circunstâncias da agressão e a possível responsabilidade criminal do suspeito. O episódio reacende o alerta para casos de violência no âmbito familiar, especialmente em áreas rurais, e reforça a importância de que ocorrências sejam comunicadas imediatamente às forças de segurança.

