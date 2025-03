Homem é flagrado levando crânio humano dentro de mochila em Belém

Suspeito de 32 anos foi capturado com 48 porções de entorpecentes e R$ 748 durante ação da PM no Macapaba 2; evento celebrava aniversário de organização criminosa

Uma operação da Polícia Militar do Amapá resultou na prisão de um homem de 32 anos e na apreensão de 48 porções de drogas e R$ 748 na madrugada deste domingo (23), no conjunto habitacional Macapaba 2, na Zona Norte de Macapá. A ação, realizada pelo Patrulhamento Tático Motorizado no âmbito da Operação ORCIM, interrompeu uma festa que, segundo a polícia, celebrava o aniversário de uma organização criminosa.

De acordo com os policiais, ao chegarem ao local, várias pessoas fugiram entre os blocos residenciais. O suspeito foi capturado e, em uma tiracolo que carregava, foram encontradas as drogas e o dinheiro, caracterizando indícios de tráfico. Ele foi levado ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos cabíveis.

A PM destacou que a operação faz parte das estratégias de combate às facções no estado. O material apreendido e a prisão reforçam o trabalho contínuo contra o crime organizado na região.

