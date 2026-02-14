Conecte-se conosco

Homem é ferido no pescoço durante discussão com namorada em Sena Madureira

Publicado

4 minutos atrás

Vítima foi socorrida pelo Samu após sangramento e encaminhada à UPA em estado estável

José Omar da Silva Rocha, de 41 anos, ficou ferido após sofrer um corte no pescoço, supostamente provocado pela própria namorada, na tarde desta sexta-feira (13), em um estabelecimento comercial localizado no km 82 da BR-364, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com relato da vítima, o casal estava no local, às margens da rodovia, quando iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, a mulher teria utilizado um objeto perfurocortante para desferir um golpe que atingiu o lado esquerdo do pescoço de José Omar.

O homem informou que não conseguiu identificar qual objeto foi usado na agressão. Ao perceber o sangramento, ele entrou em um táxi compartilhado e pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo no km 50 da BR-364. Após realizar os primeiros atendimentos, estancar o sangramento e estabilizar o quadro clínico, a equipe encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

Homem é agredido com golpes de ripa após comentário com mulher casada em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

14 de fevereiro de 2026

Por

Autônomo sofreu possível luxação na mão ao tentar se defender e foi levado à UPA da Baixada da Sobral

O autônomo Alex Avelino Feitosa, de 39 anos, foi vítima de agressão física na tarde desta sexta-feira (13), na Rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Alex realizava a limpeza de um terreno onde havia sido contratado para trabalhar quando avistou uma mulher conhecida e fez um comentário em tom de brincadeira. A declaração teria sido interpretada como ofensiva pelo marido dela, que reagiu de forma violenta.

Ainda segundo relatos, o homem correu até o local, pegou uma ripa e passou a desferir vários golpes contra o trabalhador. Para se proteger, Alex utilizou as mãos para resguardar o rosto e a cabeça, momento em que acabou ferido.

Mesmo lesionado, ele conseguiu se afastar do agressor e pediu ajuda a uma moradora da região, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada e, durante o atendimento, os socorristas constataram uma possível luxação na mão esquerda da vítima.

Após os primeiros socorros, Alex foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.

Homem empurra cadeirante de prédio e se joga em seguida, no Recife

Publicado

2 horas atrás

14 de fevereiro de 2026

Por

Reprodução Expoimovel
Prédio, rua, carro em Recife - Metrópoles

Um homem de 35 anos jogou um outro, que usa cadeira de rodas, do quarto andar de um edifício na Zona Sul do Recife, em Pernambuco, nessa sexta-feira (13/2). O homem morreu na hora.

Após o homicídio, o suspeito também teria se atirado do prédio. Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu aos ferimentos ocasionados pela queda e também morreu. O homem estaria tendo um surto psicótico.

A tragédia aconteceu no Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, na altura do Segundo Jardim de Boa Viagem. Informações da imprensa local dizem que os dois seriam pai e filho.

“A Polícia Militar de Pernambuco, através do 19º BPM, foi acionada para uma ocorrência com duas vítimas de queda em altura, em Boa Viagem. A equipe permaneceu no local isolando a área.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, na madrugada deste sábado (14). O suspeito, 35 anos, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu. As  investigações seguirão sob a responsabilidade da 3º DPH”.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Suspeito investigado por tráfico é preso após perseguição na Baixada do Sobral

Publicado

5 horas atrás

14 de fevereiro de 2026

Por

Homem tentou fugir ao avistar viatura e foi detido com dinheiro e porções de cocaína em Rio Branco

Um homem investigado pela Delegacia de Narcóticos do Acre (Denarc) por envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na sexta-feira (13), durante ação do Grupamento Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre, na região da Baixada do Sobral, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em uma área considerada de intenso comércio de entorpecentes quando avistou o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir a pé.

A guarnição iniciou perseguição e, após o homem correr por diversas ruas e pular cercas e muros de residências, foi alcançado e detido.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram R$ 204 em dinheiro, quantia que, conforme a polícia, seria proveniente da venda de drogas. No trajeto percorrido durante a fuga, os policiais localizaram porções de cocaína prontas para consumo, além de materiais utilizados para o preparo e armazenamento do entorpecente.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla), onde foi autuado por tráfico de drogas. O caso deverá ser encaminhado para investigação da Polícia Civil.

