Homem é ferido a golpe de faca em Bujari e transferido para Rio Branco
Vítima de 53 anos sofreu grave lesão no braço, mas estado de saúde é estável
Um homem identificado como Francisco de Souza Pereira, de 53 anos, foi esfaqueado na tarde deste sábado (23), no município de Bujari. O crime ocorreu na Rua Francisca Mourão, no Loteamento Manoel Leão.
De acordo com testemunhas, Francisco foi surpreendido por um indivíduo armado, que desferiu um golpe profundo no braço direito, atingindo a região do punho e lesionando uma artéria. O agressor fugiu logo após o ataque e ainda não foi identificado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, que foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde segue em estado de saúde estável. A Polícia Militar realizou buscas na região e abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.
Voos de Rio Branco para 2 cidades por menos de R$ 800 (ida e volta) no feirão de passagens
O feirão de passagens aéreas deste final de semana já está no ar com ofertas para os consumidores do Acre. O menor valor que a nossa equipe encontrou é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul em voo direto da Gol: passagens aéreas de ida e volta por R$ 773. Quem está em Cruzeiro do Sul encontra passagens aéreas para Rio Branco por R$ 810 (ida e volta). Acesse AQUI essa promoção.
Outro destaque da Gol é da capital acreana para Manaus pelo valor de R$ 792 (ida e volta). A Gol oferece voos diretos entre as duas capitais sempre às terças e quintas-feiras. Na promoção da LATAM vale destacar os voos sem escalas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 1.466 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Outro destaque da LATAM é de Rio Branco para Brasília pelo valor de R$ 1.759. (Confira mais ofertas no final deste post). As promoções são para viagens entre os meses de setembro a dezembro deste ano.
Até segunda-feira (25/8) você poderá comprar pacotes de viagens com descontos especiais. As ofertas são da MSG Agência de Viagens, empresa cadastrada pelo Ministério do Turismo, e parceira do Tudo Viagem. A agência tem ofertas especiais de pacotes de viagens para quem está no Acre. Faça AQUI a sua cotação.
Vídeo: Carreta boiadeira é destruída por incêndio na Transacreana, em Rio Branco
Motorista conseguiu sair a tempo e não se feriu; veículo avaliado em R$ 400 mil virou sucata
Uma carreta boiadeira ficou completamente destruída após ser consumida por um incêndio na manhã deste sábado (23), na zona rural de Rio Branco. O caso ocorreu nas proximidades do km 100 da Rodovia AC-90 (Transacreana).
Segundo relato do motorista, o fogo teria começado logo após ele passar por um quebra-molas no Ramal Nova Olinda. A suspeita é de que a cabine tenha encostado em um fio de alta tensão, provocando o incêndio imediato.
O condutor conseguiu sair rapidamente e escapou ileso, mas nada pôde ser feito para salvar o veículo, avaliado em mais de R$ 400 mil, que foi completamente consumido pelas chamas.
As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas autoridades.
Governo anuncia pagamento de servidores para 26 e 28 de agosto
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou o cronograma de pagamento da folha salarial de agosto.
Aposentados e pensionistas recebem na terça-feira, 26, com crédito em conta para clientes do Banco do Brasil. Os servidores ativos terão o salário depositado na quinta-feira, 28.
O governador Gladson Camelí afirmou que a pontualidade no pagamento é prioridade da gestão: “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, pontuou.
A iniciativa mantém o compromisso do governo com a valorização dos servidores e movimenta a economia acreana.
Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
