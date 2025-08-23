Homem é ferido a golpe de faca em Bujari e transferido para Rio Branco

Vítima de 53 anos sofreu grave lesão no braço, mas estado de saúde é estável

Um homem identificado como Francisco de Souza Pereira, de 53 anos, foi esfaqueado na tarde deste sábado (23), no município de Bujari. O crime ocorreu na Rua Francisca Mourão, no Loteamento Manoel Leão.

De acordo com testemunhas, Francisco foi surpreendido por um indivíduo armado, que desferiu um golpe profundo no braço direito, atingindo a região do punho e lesionando uma artéria. O agressor fugiu logo após o ataque e ainda não foi identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, que foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde segue em estado de saúde estável. A Polícia Militar realizou buscas na região e abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.

