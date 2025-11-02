Homem é executado com tiro de escopeta em disputa entre facções em Assis Brasil

Crime ocorreu na madrugada deste domingo (2) e está ligado à guerra por território na tríplice fronteira acreana

Um homem identificado como Erivan Pereira Rodrigues, de 35 anos, foi morto com um disparo de escopeta na madrugada deste domingo (2), em meio a uma suposta disputa de território entre facções criminosas no Bairro Bela Vista, município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a cerca de 330 km de Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu durante um confronto entre grupos rivais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Erivan caminha em direção ao grupo adversário, quando é atingido por um tiro à queima-roupa e cai na rua.

A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. Os demais envolvidos fugiram logo após o disparo. Policiais militares e uma equipe de atendimento de emergência foram acionados, mas apenas constataram o óbito.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram até o município para realizar a remoção do corpo, que foi levado para Rio Branco, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado à família.

Com menos de 10 mil habitantes, a cidade de Assis Brasil enfrenta uma onda crescente de violência associada ao tráfico de drogas e à atuação de facções. Moradores relatam clima de medo e insegurança, agravado pela falta de presença ostensiva das forças de segurança nas ruas.

Mesmo após recentes operações policiais que resultaram na prisão de cerca de dez suspeitos, os confrontos entre criminosos continuam, evidenciando a fragilidade e presença policial na região de fronteira.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários