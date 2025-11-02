Extra
Homem é executado com tiro de escopeta em disputa entre facções em Assis Brasil
Crime ocorreu na madrugada deste domingo (2) e está ligado à guerra por território na tríplice fronteira acreana
Um homem identificado como Erivan Pereira Rodrigues, de 35 anos, foi morto com um disparo de escopeta na madrugada deste domingo (2), em meio a uma suposta disputa de território entre facções criminosas no Bairro Bela Vista, município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a cerca de 330 km de Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu durante um confronto entre grupos rivais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Erivan caminha em direção ao grupo adversário, quando é atingido por um tiro à queima-roupa e cai na rua.
A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. Os demais envolvidos fugiram logo após o disparo. Policiais militares e uma equipe de atendimento de emergência foram acionados, mas apenas constataram o óbito.
Peritos do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram até o município para realizar a remoção do corpo, que foi levado para Rio Branco, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado à família.
Com menos de 10 mil habitantes, a cidade de Assis Brasil enfrenta uma onda crescente de violência associada ao tráfico de drogas e à atuação de facções. Moradores relatam clima de medo e insegurança, agravado pela falta de presença ostensiva das forças de segurança nas ruas.
Mesmo após recentes operações policiais que resultaram na prisão de cerca de dez suspeitos, os confrontos entre criminosos continuam, evidenciando a fragilidade e presença policial na região de fronteira.
Vídeo: Jovem pintor é executado com seis tiros enquanto andava de bicicleta em Rio Branco
Crime ocorreu na tarde deste sábado (1º), no Ramal da Judia; polícia investiga possível ligação com facções
O jovem pintor Paulo Henrique Ferreira da Silva, de 22 anos, foi executado com seis tiros na tarde deste sábado (1º), enquanto andava de bicicleta no Ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Paulo havia saído de casa para comprar cerveja, carne e refrigerante. Ao retornar, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa, armado, se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a em diversas partes do corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.
Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito de Paulo Henrique.
A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e iniciaram as primeiras diligências.
Segundo informações preliminares da polícia, Paulo Henrique não tinha envolvimento direto com facções criminosas, mas costumava se relacionar com pessoas ligadas a atividades ilícitas no bairro, o que pode ter motivado o crime. O caso segue sob investigação.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade com ação especial dedicada aos servidores públicos
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira (1º), a 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade, em uma ação especial voltada aos servidores públicos municipais, em comemoração ao seu dia. O evento aconteceu em clima de confraternização e contou com ampla oferta de serviços de saúde, assistência social e lazer.
A abertura contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Vice-Prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários municipais e equipe de gestão. Em sua fala, o prefeito destacou a importância dos servidores para o desenvolvimento da cidade.
“São vocês que, com muito trabalho e dedicação, constroem o futuro do nosso município. Como forma de reconhecimento, decidimos realizar esta edição especial do Programa Saúde na Comunidade dedicada a todos os servidores públicos”, ressaltou Sérgio Lopes.
O vice-prefeito Sérgio Mesquita também reforçou a mensagem de gratidão.
“Agradecemos a cada servidor pelo esforço diário e pelo compromisso em fazer de Epitaciolândia um lugar melhor para todos”, destacou.
Durante o evento, foram ofertados diversos atendimentos e serviços gratuitos, incluindo:
- Especialidades médicas como nutrologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, nutrição e colposcopia;
- Ultrassonografia, eletrocardiograma e consultas médicas ambulatoriais;
- Atendimento odontológico e de enfermagem;
- Vacinação de rotina e contra a Covid-19;
- Testes rápidos para ISTs e Covid-19, PCCU e dispensação de medicamentos;
- Atendimento psicológico, vacinação antirrábica, serviços do Bolsa Família e cortes de cabelo gratuitos.
Além dos atendimentos, os participantes também puderam aproveitar um momento de confraternização com bingos e sorteios de diversos prêmios, em um clima de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores.
Estiveram presentes no evento os secretários municipais Lindaci Franco (Assistência Social), Jéssica Morais (Saúde), Eunice Maia Gondim (Educação), Jonas Cavalcante (Meio Ambiente), Marcelo Galvão (Esportes), Francisca Oliveira (Cultura), Marinete Mesquita (Planejamento), Lucineide Aparecida (Gabinete) Hiamar de Paiva Pinheiro (Meio Ambiente), Francisco Rodrigues (Finanças), Jamiele Albuquerque (secretaria da Mulher), e o vereador José Henrique.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal em cuidar de quem cuida da cidade, promovendo saúde, bem-estar e integração entre os servidores e a comunidade.
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) a manutenção da bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.
De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.
“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, informou a agência.
A agência reguladora de energia elétrica acrescentou “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro”. “Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.
Custos extras
Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
