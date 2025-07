Homem é executado com seis tiros em ramal da zona rural de Epitaciolândia

A segunda noite do Carnavale 2025 foi marcada por muita animação, música e uma multidão de foliões e bloco carnavalesco que lotaram a praça Hugo Poli, em Brasiléia. Moradores da cidade e visitantes de municípios vizinhos, Rio Branco e de Cobija, na Bolívia, prestigiaram o evento que integra as comemorações dos 115 anos de emancipação política do município. Além do Prefeito Carlinhos do Pelado, prefeito de Assis Brasil Jerry Corrêa, senador Sérgio Petecão, deputado Tadeu Hassem, e a população em geral.

A festa contou com apresentações de DJ Wallison Aiache, Toinho Sacanagem & Maria Clara, Luan Lima e Sandra Melo, que levantaram o público com muito ritmo e energia. Além da música, a estrutura do evento ofereceu uma ampla praça de alimentação, com mais de 50 expositores de gastronomia, bebidas, artesanato e espaço voltado para o público infantil.

Durante a noite, o Ministério Público do Acre (MPAC) promoveu a Campanha pela Paz no Carnaval, com ações de orientação ao público sobre consumo consciente, respeito e segurança.

O Carnavale é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Acre, Prefeitura de Brasiléia, Rotary Club – Penápolis, Eduardo Saadi e Naldo Maia. A gestão municipal também disponibilizou Wi-Fi gratuito com ultra conexão, permitindo que os foliões compartilhassem os momentos em tempo real nas redes sociais.

Mais de 12 atrações locais, regionais e DJs integram a programação artística. A segurança é garantida pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e segurança privada, assegurando tranquilidade aos participantes.

A programação continua neste domingo (6), com a terceira e última noite do Carnavale. A partir das 15h, o tradicional bloco As Rolinhas do Coronel sai às ruas, prometendo diversão para todas as idades. Também acontece a matinê das crianças e uma empolgante apresentação de Motocross, encerrando as celebrações em grande estilo.

Por Fernando Oliveira

Fotos: Geovanny Endres

Secom/Prefeitura do Brasileia

