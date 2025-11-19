Homem é executado com 15 tiros dentro de casa na frente da filha de 6 anos, em Rio Branco

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (19) no bairro Belo Jardim II; polícia investiga possível ligação com outro homicídio ocorrido na mesma região

Clebeson Oliveira Portela, de 37 anos, foi assassinado com aproximadamente 15 tiros dentro de sua própria casa na madrugada desta quarta-feira (19), no Ramal do Zezé, bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. O crime foi presenciado pela filha da vítima, uma criança de apenas 6 anos.

De acordo com as primeiras informações, Clebeson dormia quando vários homens armados arrombaram a porta e invadiram o imóvel. Sem chance de reação, ele foi alvejado em diversas partes do corpo, incluindo a cabeça. A perícia caracterizou o crime como execução.

Em estado de choque, a criança correu para a casa de vizinhos pedindo ajuda e repetindo que “haviam matado o pai”. Moradores relataram ter ouvido a sequência de disparos.

A polícia não descarta a possibilidade de o homicídio ter ligação com o assassinato de Pedro Alves da Silva Neto, de 27 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (10) no mesmo bairro. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores e a motivação do crime.

