Homem é executado a tiros enquanto descansava em rede, em Cruzeiro do Sul

Dupla em motocicleta invadiu residência e matou vítima com disparos à queima-roupa na cabeça

Um homem identificado como Acelmo foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (19), enquanto descansava em uma rede em uma residência localizada na rua Sergipe, no bairro da Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta, adentraram o imóvel e efetuaram vários disparos à queima-roupa, atingindo principalmente a cabeça da vítima. Acelmo morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, os suspeitos fugiram rapidamente e não foram mais localizados. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e comunicou o fato ao Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo para os procedimentos cadavéricos.

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil, que tenta identificar os autores e apurar a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

As informações são do portal Voz do Japiim.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários