Homem é espancado após ser acusado de furtar bicicleta no bairro da Paz, em Rio Branco

Um homem identificado como Fabiano Rodrigues da Silva, de 38 anos, foi espancado por traficantes na noite desta quinta-feira (16) após ser acusado de furtar uma bicicleta na Rua Botafogo, bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Fabiano teria furtado o veículo de uma residência localizada na mesma rua e, em seguida, ido até uma boca de fumo na região para tentar trocar a bicicleta por drogas. No local, ele foi detido por criminosos e agredido por duas pessoas armadas com ripas de madeira.

Durante o espancamento, a vítima foi atingida diversas vezes. Temendo ser morta, conseguiu fugir e correr até a Travessa Ano Novo, onde pediu ajuda a populares. Pouco depois, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos armados, mas desistiram de executá-lo ao perceberem a presença de várias testemunhas. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros e ser estabilizado, Fabiano foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender à ocorrência.

