Homem é espancado a golpes de ripa por membros de facção no Segundo Distrito de Rio Branco

Cleber Souza de Lima, de 38 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa enquanto caminhava pela Rua Diamantina, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na noite desta quinta-feira (31). Segundo relatos, os agressores seriam integrantes de uma facção criminosa que atua na área.

De acordo com informações da mãe da vítima, Cleber é um trabalhador conhecido por atuar em restaurantes da capital, mas tem histórico de dependência química e convívio com pessoas ligadas ao crime. Ela contou que estava em casa quando foi informada por populares sobre a agressão. Para escapar da morte, Cleber conseguiu correr e se esconder na varanda de um prédio abandonado.

A mãe foi até o local e encontrou o filho com uma fratura no braço direito, uma fissura no ombro esquerdo e diversos cortes e hematomas pelo corpo. Ela precisou pular um muro para socorrê-lo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender a ocorrência.