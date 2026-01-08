Homem é espancado a golpes de ripa no bairro da Base, em Rio Branco

Vítima conseguiu fugir e se esconder em residência após ser atacada por grupo ligado a facção criminosa

Leonardo Lauane, de 42 anos, conhecido como “Negão”, foi vítima de uma agressão física a golpes de ripa de madeira na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo relatos de populares, Leonardo teria provocado verbalmente um integrante de uma facção criminosa quando, em seguida, outros membros do grupo chegaram ao local e passaram a agredi-lo com pedaços de madeira.

Para escapar do espancamento, a vítima correu e entrou em um beco, conseguindo se abrigar na casa de um morador da região, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Leonardo foi estabilizado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Ele apresentava hematomas na testa do lado direito, um corte no supercílio esquerdo, ferimento no cotovelo e suspeita de fissura em um dos braços. Apesar das lesões, o estado de saúde da vítima é considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. O caso pode ser investigado pela Polícia Civil, caso seja formalizado por meio de registro de boletim de ocorrência.

