Homem é esfaqueado três vezes em tentativa de homicídio no Centro de Rio Branco

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro em estado estável; suspeito fugiu

Um homem identificado como Cezar Augusto do Nascimento, de 48 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite deste sábado (24), nas proximidades da ponte metálica, no bairro Centro, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, Cezar foi atingido por três golpes de arma branca após se envolver em uma discussão com um indivíduo ainda não identificado. Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.

Segundo relatos apurados no local, a agressão teria sido motivada por vingança. O autor do crime teria sido agredido anteriormente pela vítima quando ambos estavam no sistema prisional e, ao reencontrá-lo em via pública, teria decidido retaliar, utilizando uma faca de serra.

Populares que presenciaram a ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

No hospital, Cezar foi entregue ao Setor de Traumatologia com três perfurações, sendo duas nas costas e uma na região da clavícula. Apesar da gravidade do ataque, o estado de saúde da vítima foi considerado estável.

A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 2º Batalhão, esteve na área, colheu informações e realizou buscas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários