Cotidiano
Homem é esfaqueado pelo primo durante confraternização em Bujari
Vítima foi socorrida em estado estável, mas deve ser encaminhada à delegacia por mandado de prisão em aberto
Ruan Rodrigues Emídio, de 30 anos, foi ferido com um golpe de faca no pescoço na noite de domingo (31), no Ramal Monte Alegre, no Assentamento Walter Arce, zona rural de Bujari (AC). O agressor foi identificado como o primo da vítima, Thiago Bento Rodrigues, de 34 anos, que fugiu após o crime.
De acordo com informações da Polícia, Ruan havia participado de um torneio de futebol e, ao final do campeonato, se reuniu para beber com o tio e Thiago. Durante a confraternização, iniciou-se uma discussão. Irritado, Thiago tentou agredir o tio, mas Ruan interveio e acabou atingido com um corte profundo no pescoço.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas familiares optaram por levar a vítima em um carro particular ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
Durante a checagem no hospital, os policiais constataram que Ruan tinha um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. Após receber alta médica, ele será encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.
O caso foi assumido inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá duas partidas neste sábado
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá duas partidas neste sábado, 30. No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 20h40, o PSC enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.
Em Xapuri, a partir das 19 horas, Xapuri recebe o Epitaciolândia em um duelo do interior.
Duelo isolado
O Capixaba derrotou o Villa City por 2 a 1 na última quinta, 28, no ginásio Álvaro Dantas, em um jogo isolado pela fase de classificação do Estadual da Série B. O triunfo colocou o time do Capixaba na próxima fase do torneio.
Classificação do Estadual
Grupo A
1º Epitaciolândia – 9 Pts
2º Xapuri – 9 Pts
3º Rio Branco – 3 Pts
4º PSC – 3 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 0 Pt
Grupo B
1º Adesg – 12 Pts
2º Capixaba – 9 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia – 1 Pt
Comentários
Cotidiano
Preventório e Grêmio Xapuriense goleiam na abertura do Estadual Sub-16
Preventório e Grêmio Xapuriense conseguiram manter o favoritismo neste sábado, 30, no CT do Cupuaçu, e estrearam com goleadas no Campeonato Estadual Feminino Sub-16.
O Preventório fez 16 a 0 no Vasco e o Grêmio Xapuriense bateu o Real Sociedade por 6 a 1.
Estreia de favorito
O time das Craques do Futuro, favorito ao título, enfrenta o PSG neste domingo, 31, a partir das 15h20, no CT do Cupuaçu, em confronto válido pelo grupo A.
Comentários
Cotidiano
São Francisco derrota o Atlético e consegue recuperação no Estadual
O São Francisco derrotou o Atlético por 3 a 0 neste sábado, 30, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Manga, Catatau e Titô marcaram os gols Católicos no confronto.
Decidido no 1º tempo
Com gols aos 7 e aos 41, Manga e Catatau, o São Francisco foi para o intervalo com uma boa vantagem.
No segundo tempo, os dois treinadores realizaram mudanças. O Galo manteve o futebol burocrático e o São Francisco ficou mais ofensivo.
Aos 40, Titô se livrou da marcação de Rodrigo e bateu para fazer 3 a 0 e fechar o placar.
Andirá x Santa Cruz
Andirá e Santa Cruz se enfrentam na terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Quem vencer confirma a classificação para semifinal do torneio.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz 7 Pts
2º Andirá 6 Pts
3º São Francisco 6 Pts
4º Atlético 4 Pts
5º Plácido de Castro 3 Pts
6º Náuas 0 Pt
Você precisa fazer login para comentar.