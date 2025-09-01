Homem é esfaqueado pelo primo durante confraternização em Bujari

Vítima foi socorrida em estado estável, mas deve ser encaminhada à delegacia por mandado de prisão em aberto

Ruan Rodrigues Emídio, de 30 anos, foi ferido com um golpe de faca no pescoço na noite de domingo (31), no Ramal Monte Alegre, no Assentamento Walter Arce, zona rural de Bujari (AC). O agressor foi identificado como o primo da vítima, Thiago Bento Rodrigues, de 34 anos, que fugiu após o crime.

De acordo com informações da Polícia, Ruan havia participado de um torneio de futebol e, ao final do campeonato, se reuniu para beber com o tio e Thiago. Durante a confraternização, iniciou-se uma discussão. Irritado, Thiago tentou agredir o tio, mas Ruan interveio e acabou atingido com um corte profundo no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas familiares optaram por levar a vítima em um carro particular ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

Durante a checagem no hospital, os policiais constataram que Ruan tinha um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. Após receber alta médica, ele será encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso foi assumido inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.

