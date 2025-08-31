Homem é esfaqueado pelo enteado após agredir esposa em Rio Branco

Caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Montanhês; vítima foi socorrida em estado estável

André Santos da Silva, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste sábado (30), dentro de sua residência localizada na Rua Porto Velho, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia, André teria iniciado uma discussão e agredido a esposa. Ao ouvir os gritos da mãe, o filho dela interveio e atingiu o padrasto com uma facada nas costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, André foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

