Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão por ciúmes em Sena Madureira

Vítima foi atingida por quatro golpes de canivete e transferida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Um homem identificado como Alisson Nascimento da Cruz, de 30 anos, foi gravemente ferido após ser esfaqueado pela própria esposa durante uma discussão motivada por ciúmes, na noite deste sábado (2), no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Florentino Moreno. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Alisson caído ao chão, apresentando quatro perfurações na região abdominal e torácica, provocadas por golpes de canivete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. A vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, mas, devido à gravidade dos ferimentos — próximos ao coração —, precisou ser entubada e transferida com urgência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internada em estado grave, sob cuidados intensivos no setor de Traumatologia.

Após o socorro, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar a esposa de Alisson. A mulher confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a discussão foi motivada por ciúmes.

Ela foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A suspeita permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e verifica a veracidade da versão apresentada pela autora.

