Homem é esfaqueado na antiga feira dos colonos em Sena Madureira

Vítima de 42 anos foi atacada no abdômen e transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco; agressor foi preso em flagrante por populares

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (2), na antiga feira dos colonos, em Sena Madureira, interior do Acre. A vítima, identificada como Romero Silva Saldanha, de 42 anos, conhecido como “Fie”, foi atacada a golpes de faca e precisou ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Testemunhas relataram que Romero estava encostado em um poste próximo ao açougue do Paulão quando foi surpreendido por um homem identificado apenas como Carlinhos, que chegou em uma bicicleta. O agressor aplicou duas facadas, sendo que uma perfurou a região abdominal do lado direito.

Após o crime, Carlinhos tentou fugir, mas foi contido por populares no beco do Zé Capricho até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde passará por audiência de custódia.

Ferido, Romero foi inicialmente levado por familiares ao Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade, precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo informações preliminares, a motivação estaria ligada a um desentendimento ocorrido na semana anterior, durante uma pescaria no seringal Talismã, propriedade da vítima. Romero não queria a presença de Carlinhos no local, o que teria gerado discussão e ameaças.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.

