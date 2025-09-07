Cotidiano
Homem é esfaqueado em tentativa de homicídio na zona rural de Manoel Urbano
Joabe Saldanha sofreu dois golpes de faca no abdômen e pode ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco
Na noite deste domingo (7), Joabe Saldanha foi vítima de uma tentativa de homicídio na comunidade Alto Purus, localizada nas proximidades da comunidade Santa Cruz, conhecida como Colônia do Manelão, na zona rural de Manoel Urbano, no interior do Acre.
De acordo com informações, a vítima foi atingida por dois golpes de faca na lateral do abdômen direito e encontrada ensanguentada por moradores da região.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Joabe foi encaminhado à Unidade Mista de Manoel Urbano, onde passou por avaliação médica. Diante da gravidade dos ferimentos, há possibilidade de transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Civil do município abriu investigação para apurar as circunstâncias e identificar o autor do crime.
Epitáciolândia EC balança as redes 20 vezes em rodada do Estadual de Futsal Série B 2025
Equipes masculina e feminina brilham em Rio Branco com goleadas expressivas
O Epitáciolândia Esporte Clube deu um verdadeiro show de ofensividade neste sábado (6), no Ginásio do Sesc/Bosque, em Rio Branco, pelo Campeonato Estadual de Futsal Série B da FAFS 2025. Somando as atuações do masculino e do feminino, o clube marcou impressionantes 20 gols em um único dia de competição.
No duelo masculino, o Epitáciolândia atropelou o Café com Leite, de Porto Acre, por 14 a 3, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Já no feminino, a equipe manteve o ritmo avassalador e venceu o Bujari por 6 a 2, assumindo a liderança do grupo.
Resultados:
Masculino: Epitáciolândia EC 14 x 3 Porto Acre – CCL
Feminino: Epitáciolândia EC 6 x 2 Bujari
Com o saldo positivo, o Epitáciolândia mostra força e se consolida como destaque da Série B 2025, impressionando pela alta média de gols em quadra.
Imagens:
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Adesg vence o Montenegro e fecha primeira fase do Estadual invicta
A Adesg venceu o Montenegro por 3 a 2 nesse sábado, 6, no ginásio do Sesc, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual da Série B com cinco vitórias e de maneira invicta.
Na outra partida do grupo B, o Capixaba bateu o Borussia por 5 a 3 e confirmou o segundo lugar.
No confronto da chave A, Epitaciolândia goleou o Café com Leite/Porto Acre por 14 x 3.
PSC e Amigos do Gerson
O PSC vencia os Amigos do Gerson por 3 a 1 quando a partida foi interrompida no segundo tempo. O goleiro Estéfeson foi expulso e o PSC não tinha um goleiro reserva e nem uma camisa para um atleta de linha atuar no gol.
Os Amigos do Gerson, no julgamento, devem ganhar os três pontos e isso pode mudar a classificação final do grupo A.
Não foi disputado
A partida entre Xapuri e Rio Branco estava programada, mas os dirigentes do interior alegaram não ter sido avisados e por isso a Federação Acreana de Futsal (Fafs) remarcou o confronto para terça, 9.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 12 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 3 Pt
Grupo B
1º Adesg – 15 Pts
2º Capixaba – 12 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
