Homem é esfaqueado em tentativa de homicídio na zona rural de Manoel Urbano



Joabe Saldanha sofreu dois golpes de faca no abdômen e pode ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Na noite deste domingo (7), Joabe Saldanha foi vítima de uma tentativa de homicídio na comunidade Alto Purus, localizada nas proximidades da comunidade Santa Cruz, conhecida como Colônia do Manelão, na zona rural de Manoel Urbano, no interior do Acre.

De acordo com informações, a vítima foi atingida por dois golpes de faca na lateral do abdômen direito e encontrada ensanguentada por moradores da região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Joabe foi encaminhado à Unidade Mista de Manoel Urbano, onde passou por avaliação médica. Diante da gravidade dos ferimentos, há possibilidade de transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Civil do município abriu investigação para apurar as circunstâncias e identificar o autor do crime.

