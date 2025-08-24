Geral
Homem é esfaqueado e fica em estado grave após discussão em bebedeira no bairro Sapolândia
Clemildo Ferreira, de 32 anos, foi atingido nas costas com uma faca; agressor fugiu e caso pode ficar sem investigação por falta de registro policial.
Clemildo Ferreira de Souza, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (24), no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Clemildo, que havia se mudado recentemente para a comunidade, participava de uma bebedeira quando iniciou uma discussão com um homem ainda não identificado. Durante o desentendimento, o suspeito se armou com uma faca. A vítima tentou fugir para a rua, mas foi alcançada e golpeada nas costas. Ao tentar retirar a arma, o cabo quebrou, deixando a lâmina cravada em seu corpo. Após o ataque, o agressor fugiu.
Moradores ouviram os pedidos de socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade da lesão, foi necessário acionar uma ambulância de suporte avançado. Clemildo foi estabilizado e levado às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.
O bairro Sapolândia é apontado como área de influência de facções criminosas. Por esse motivo, a Polícia Militar não foi acionada e não houve registro oficial da ocorrência. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também não foi comunicada, o que pode comprometer a investigação do crime.
Polícia Civil prende dois suspeitos e recupera moto roubada em menos de 12 horas em Cruzeiro do Sul
Adolescente confessou participação no crime e envolvimento em outros três roubos recentes; uma réplica de arma foi apreendida com a dupla
Em uma ação rápida do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos e recuperou uma motocicleta roubada na madrugada desta sexta-feira (22), menos de 12 horas após o crime. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (21), por volta das 19h, no bairro Saboeiro, quando a vítima foi surpreendida por dois homens armados enquanto descartava lixo doméstico.
Com base em informações da comunidade e diligências imediatas, a moto foi localizada no bairro Cruzeirinho. Durante a abordagem – que contou com apoio da Polícia Militar –, dois indivíduos foram detidos: um maior de idade e um adolescente. Este confessou a autoria do roubo e admitiu envolvimento em outros três crimes similares registrados recentemente na região. Uma réplica de arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, foi apreendida.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça. A integração entre as forças de segurança foi apontada como decisiva para o êxito da operação.
Homem monitorado por tornozeleira é preso com drogas durante Operação Saturação em Mâncio Lima
Exército e Polícia Militar apreendem entorpecentes, dinheiro e materiais de receptação no bairro Guarani
Durante a Operação Saturação Força Total, realizada nesta sexta-feira (22) em Mâncio Lima, interior do Acre, o Exército e a Polícia Militar prenderam no bairro Guarani um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como F.F.S.D., que cumpria pena em regime semiaberto.
Com o suspeito foram encontradas porções de cocaína e maconha dentro de uma mochila, além de três balanças de precisão e a quantia de R$ 580 em espécie. Na residência dele, os policiais localizaram ainda materiais para embalar entorpecentes e objetos oriundos de receptação, obtidos por meio de troca com usuários.
Segundo a PM, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, arremessando a mochila para dentro de casa. Ele foi abordado e reagiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.
O acusado foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. A operação foi desencadeada devido ao aumento nos índices de criminalidade relacionados ao tráfico de drogas e roubos. No total, 58 militares participaram da ação, realizando barreiras de contenção em pontos estratégicos de acesso ao município.
