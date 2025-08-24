Homem é esfaqueado e fica em estado grave após discussão em bebedeira no bairro Sapolândia

Clemildo Ferreira, de 32 anos, foi atingido nas costas com uma faca; agressor fugiu e caso pode ficar sem investigação por falta de registro policial.

Clemildo Ferreira de Souza, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (24), no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Clemildo, que havia se mudado recentemente para a comunidade, participava de uma bebedeira quando iniciou uma discussão com um homem ainda não identificado. Durante o desentendimento, o suspeito se armou com uma faca. A vítima tentou fugir para a rua, mas foi alcançada e golpeada nas costas. Ao tentar retirar a arma, o cabo quebrou, deixando a lâmina cravada em seu corpo. Após o ataque, o agressor fugiu.

Moradores ouviram os pedidos de socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade da lesão, foi necessário acionar uma ambulância de suporte avançado. Clemildo foi estabilizado e levado às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.

O bairro Sapolândia é apontado como área de influência de facções criminosas. Por esse motivo, a Polícia Militar não foi acionada e não houve registro oficial da ocorrência. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também não foi comunicada, o que pode comprometer a investigação do crime.

