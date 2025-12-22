Flash
Homem é esfaqueado e espancado até a morte dentro de apartamento no bairro Joafra
Suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso e confessou o crime à polícia. Ele alega tentativa de abuso sexual como motivação.
Sebrae no Acre fecha 2025 com avaliação positiva da sociedade
O Sebrae no Acre fecha 2025 com resultados que reforçam sua relevância para os pequenos negócios e para a economia local. Ao longo do ano, foram realizados mais de 216 mil atendimentos, incluindo formalizações de MEI, capacitações, serviços digitais, participação em eventos e muito mais.
O apoio aos empreendedores é reafirmado nos resultados da Pesquisa de Imagem realizada pelo Sebrae Nacional, na qual o Acre alcançou nota 9 em confiabilidade. Além disso, 87% dos entrevistados consideram a instituição como o maior especialista em pequenos negócios.
A pesquisa aponta ainda que 86% dos entrevistados consideram a instituição ambientalmente responsável, superando o índice nacional, que é de 77%. Na avaliação da positividade da imagem junto à sociedade, o Sebrae no Acre alcançou nota 8,4, também acima da média nacional.
Com serviços gratuitos de orientações, consultorias e capacitações, a instituição se prepara para um novo ano de fortalecimento do empreendedorismo e da economia local, apoiando os mais de 48 mil pequenos negócios ativos no Acre.
Os dirigentes do Sebrae, Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado, deixaram uma mensagem de otimismo e compromisso com os pequenos negócios para o futuro. Confira: https://youtu.be/cN9-mY4umFM
A instituição atua em todo o estado do Acre, com atendimento presencial na sede em Rio Branco, nos escritórios regionais (Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá), nas Ocas (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) e nas Salas do Empreendedor em 10 municípios. Também oferece os canais digitais para maior comodidade: WhatsApp 0800 570 0800, App Sebrae e Portal sebrae.com.br/acre.
Câmeras registram assassinato de jovem boliviano nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija
Câmeras de segurança registraram o momento em que G.E.V.S., de aproximadamente 25 anos e nacionalidade boliviana, foi assassinado nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija. O crime ocorreu na madrugada deste domingo e está sendo investigado pelas autoridades policiais, que analisam as imagens para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do ataque.
De acordo com informações preliminares, por volta das 6h da manhã foi registrado um tiroteio na área externa do estabelecimento. Durante a ação, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto o outro ficou ferido.
A vítima sobrevivente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Galindo, onde permanece recebendo atendimento médico. O estado de saúde não foi detalhado até o momento.
As forças de segurança seguem realizando diligências, colhendo depoimentos e reunindo informações que possam esclarecer a motivação do crime, bem como identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.
Obra do Viaduto Mamed Bittar entra na reta final em Rio Branco
A construção do Viaduto Mamed Bittar, localizado no cruzamento da Avenida Ceará com a Avenida Dias Martins, em Rio Branco, avançou para uma das etapas finais de execução. A informação foi confirmada no sábado (20) pela Albuquerque Engenharia, empresa responsável por parte significativa da obra, que anunciou o início da montagem do último vão da estrutura metálica.
O avanço representa um marco decisivo no cronograma do empreendimento, considerado uma das principais intervenções de mobilidade urbana da capital acreana. Com a conclusão dessa fase estrutural, o viaduto entra na etapa de acabamentos e ajustes finais, aproximando-se da liberação para o tráfego de veículos.
A atualização divulgada pela construtora ocorre após o prefeito Tião Bocalom reiterar, durante o Fórum da Construção Civil, a previsão de entrega da obra para o dia 28 de dezembro. Na ocasião, o gestor destacou que a prefeitura acompanha de perto o andamento dos trabalhos e mantém a cobrança para o cumprimento do prazo estabelecido.
O Viaduto Mamed Bittar integra um conjunto de obras estratégicas voltadas à melhoria do fluxo viário em uma das regiões mais movimentadas de Rio Branco. A intervenção tem como objetivo reduzir congestionamentos, aumentar a segurança no trânsito e facilitar o deslocamento diário de motoristas e pedestres.
De acordo com a gestão municipal, o projeto faz parte de um pacote mais amplo de investimentos em infraestrutura urbana, que inclui ainda a construção de creches, a reconstrução do Mercado Elias Mansur e outras obras previstas até 2026, consolidando um novo ciclo de modernização da cidade.
