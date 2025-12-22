Conecte-se conosco

Homem é esfaqueado e espancado até a morte dentro de apartamento no bairro Joafra

Publicado

29 minutos atrás

em

Suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso e confessou o crime à polícia. Ele alega tentativa de abuso sexual como motivação.

O corpo de Marcos Pereira da Luz, 28 anos, conhecido como “Marquinhos”, foi encontrado morto a facadas na manhã desta segunda-feira (22), dentro de um apartamento na Rua Eldorado, no bairro Joafra, em Rio Branco. O principal suspeito, Gerdson Pinto da Silva, 25 anos, que morava com a vítima e usava tornozeleira eletrônica, foi preso horas depois e confessou a autoria do crime.

Corpo de jovem de 28 anos é encontrado assassinado a facadas em apartamento de Rio Branco

A descoberta foi feita por um familiar de Marquinhos, que chegou ao local e o encontrou ensanguentado, com o suspeito ainda no apartamento. Segundo relatos, ao ser questionado, Gerdson fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.

A perícia constatou que Marcos foi atingido por golpes de faca no peito, braço e cabeça. Um pedaço de madeira também foi utilizado para agredi-lo na cabeça. A Polícia Militar isolou o local e, após obter o nome do suspeito, rastreou sua tornozeleira eletrônica, o que facilitou a captura de Gerdson nas proximidades.

Em depoimento na Delegacia Central de Flagrantes (Defla), o suspeito confessou o homicídio e alegou como motivação uma suposta tentativa de abuso sexual por parte da vítima. Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil apuraram que tanto o autor quanto a vítima tinham passagens pela polícia.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que conta com as perícias do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do IML.

Sebrae no Acre fecha 2025 com avaliação positiva da sociedade

Publicado

4 horas atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Instituição alcança alto índice de confiabilidade em pesquisa nacional

O Sebrae no Acre fecha 2025 com resultados que reforçam sua relevância para os pequenos negócios e para a economia local. Ao longo do ano, foram realizados mais de 216 mil atendimentos, incluindo formalizações de MEI, capacitações, serviços digitais, participação em eventos e muito mais.

O apoio aos empreendedores é reafirmado nos resultados da Pesquisa de Imagem realizada pelo Sebrae Nacional, na qual o Acre alcançou nota 9 em confiabilidade. Além disso, 87% dos entrevistados consideram a instituição como o maior especialista em pequenos negócios.

A pesquisa aponta ainda que 86% dos entrevistados consideram a instituição ambientalmente responsável, superando o índice nacional, que é de 77%. Na avaliação da positividade da imagem junto à sociedade, o Sebrae no Acre alcançou nota 8,4, também acima da média nacional.

Com serviços gratuitos de orientações, consultorias e capacitações, a instituição se prepara para um novo ano de fortalecimento do empreendedorismo e da economia local, apoiando os mais de 48 mil pequenos negócios ativos no Acre.

Os dirigentes do Sebrae, Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado, deixaram uma mensagem de otimismo e compromisso com os pequenos negócios para o futuro. Confira: https://youtu.be/cN9-mY4umFM

A instituição atua em todo o estado do Acre, com atendimento presencial na sede em Rio Branco, nos escritórios regionais (Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá), nas Ocas (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) e nas Salas do Empreendedor em 10 municípios. Também oferece os canais digitais para maior comodidade: WhatsApp 0800 570 0800, App Sebrae e Portal sebrae.com.br/acre.

Câmeras registram assassinato de jovem boliviano nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija

Publicado

1 dia atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

Câmeras de segurança registraram o momento em que G.E.V.S., de aproximadamente 25 anos e nacionalidade boliviana, foi assassinado nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija. O crime ocorreu na madrugada deste domingo e está sendo investigado pelas autoridades policiais, que analisam as imagens para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do ataque.

De acordo com informações preliminares, por volta das 6h da manhã foi registrado um tiroteio na área externa do estabelecimento. Durante a ação, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto o outro ficou ferido.

A vítima sobrevivente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Galindo, onde permanece recebendo atendimento médico. O estado de saúde não foi detalhado até o momento.

As forças de segurança seguem realizando diligências, colhendo depoimentos e reunindo informações que possam esclarecer a motivação do crime, bem como identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.

Obra do Viaduto Mamed Bittar entra na reta final em Rio Branco

Publicado

1 dia atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

A construção do Viaduto Mamed Bittar, localizado no cruzamento da Avenida Ceará com a Avenida Dias Martins, em Rio Branco, avançou para uma das etapas finais de execução. A informação foi confirmada no sábado (20) pela Albuquerque Engenharia, empresa responsável por parte significativa da obra, que anunciou o início da montagem do último vão da estrutura metálica.

O avanço representa um marco decisivo no cronograma do empreendimento, considerado uma das principais intervenções de mobilidade urbana da capital acreana. Com a conclusão dessa fase estrutural, o viaduto entra na etapa de acabamentos e ajustes finais, aproximando-se da liberação para o tráfego de veículos.

A atualização divulgada pela construtora ocorre após o prefeito Tião Bocalom reiterar, durante o Fórum da Construção Civil, a previsão de entrega da obra para o dia 28 de dezembro. Na ocasião, o gestor destacou que a prefeitura acompanha de perto o andamento dos trabalhos e mantém a cobrança para o cumprimento do prazo estabelecido.

O Viaduto Mamed Bittar integra um conjunto de obras estratégicas voltadas à melhoria do fluxo viário em uma das regiões mais movimentadas de Rio Branco. A intervenção tem como objetivo reduzir congestionamentos, aumentar a segurança no trânsito e facilitar o deslocamento diário de motoristas e pedestres.

De acordo com a gestão municipal, o projeto faz parte de um pacote mais amplo de investimentos em infraestrutura urbana, que inclui ainda a construção de creches, a reconstrução do Mercado Elias Mansur e outras obras previstas até 2026, consolidando um novo ciclo de modernização da cidade.

