Homem é esfaqueado após ser confundido com ladrão no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima de 50 anos foi socorrida pelo SAMU e segue em estado estável no Pronto-Socorro; agressores fugiram do local
Um homem de 50 anos, ainda não identificado, foi ferido com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira (2), na Travessa Açaí, bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relato da vítima, ele caminhava pela rua quando foi abordado por homens que o confundiram com um ladrão. Durante a ação, acabou sendo atingido com uma facada nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram.
Populares encontraram o homem ferido e acionaram o SAMU, que inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico. Como a vítima apresentava sinais de confusão mental e embriaguez, foi necessário o reforço de uma unidade de suporte avançado. Após estabilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.
A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas na região, mas até o momento os agressores não foram localizados. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.
Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.
Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.
Polícia prende suposto chefe de organização criminosa atuante no Vale do Juruá
Homem foi capturado em operação conjunta da Polícia Civil e Militar no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul; ele é investigado como mandante de assaltos na região
Uma operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como o suposto líder de uma organização criminosa atuante no Vale do Juruá. A captura ocorreu na tarde de quarta-feira (1º) no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, segundo informações do delegado Heverton Carvalho.
De acordo com as investigações, o detido seria o responsável por ordenar assaltos e comandar uma série de crimes na região. A ação foi planejada previamente e executada de forma coordenada, sem registro de resistência ou incidentes.
O subcomandante da Polícia Militar, Thales Campos, falou sobre a ação conjunta que resultou na prisão do suspeito conhecido como “01”, apontado como líder de uma organização criminosa que atua no Vale do Juruá. Segundo ele, o indivíduo é considerado extremamente violento e teria comandado diversos crimes na região, incluindo sequestros, homicídios e roubos.
A operação, realizada em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar, visou desarticular a atuação do grupo e garantir maior segurança à população local. Thales Campos destacou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança para enfrentar organizações criminosas que causam impacto direto na sociedade.
O preso permanece sob custódia e responderá pelos crimes atribuídos à organização. As polícias continuam com as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo. A operação reforça a atuação conjunta das forças de segurança no interior do estado.
