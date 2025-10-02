Homem é esfaqueado após ser confundido com ladrão no Segundo Distrito de Rio Branco

Vítima de 50 anos foi socorrida pelo SAMU e segue em estado estável no Pronto-Socorro; agressores fugiram do local

Um homem de 50 anos, ainda não identificado, foi ferido com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira (2), na Travessa Açaí, bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relato da vítima, ele caminhava pela rua quando foi abordado por homens que o confundiram com um ladrão. Durante a ação, acabou sendo atingido com uma facada nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Populares encontraram o homem ferido e acionaram o SAMU, que inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico. Como a vítima apresentava sinais de confusão mental e embriaguez, foi necessário o reforço de uma unidade de suporte avançado. Após estabilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas na região, mas até o momento os agressores não foram localizados. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários