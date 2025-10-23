Homem é esfaqueado após ser agredido em bairro de Rio Branco

Alef Donnavan Coriolano Monteiro, de 31 anos, foi agredido e ferido com golpes de faca na noite desta quarta-feira (22), na região do bairro Papouco, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Alef estava consumindo drogas na periferia do bairro quando foi abordado por um homem não identificado, que o agrediu e o atingiu com golpes de faca no abdômen e no joelho. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar cerca de 200 metros pela Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, até cair em frente ao Centro Gnosis.

Populares encontraram a vítima sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alef ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso segue sob investigação por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).