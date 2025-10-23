Geral
Homem é esfaqueado após ser agredido em bairro de Rio Branco
Vítima caminhou cerca de 200 metros ferida até ser socorrida pelo SAMU; autor do crime ainda não foi localizado
Comentários
Geral
Homem é esfaqueado por moradores após invadir casa e ameaçar adolescentes em Rio Branco
Suspeito teria invadido residência de forma violenta e foi contido por populares; ele está internado em estado estável
Comentários
Geral
Câmara Criminal mantém decisão que leva réu acusado de homicídio a júri popular
Italo Souza de Araújo é apontado como participante do assassinato de Elviskley Farias, morto por ordem do “tribunal do crime” em Rio Branco
Comentários
Geral
Criada comissão para gestão do sistema de esgoto da Cidade do Povo
O Governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 23, o Decreto nº 11.775/2025, que institui uma Comissão Institucional formada por representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco. O grupo terá como objetivo tratar da operação, manutenção e aprimoramento das elevatórias e da estação de tratamento de esgoto da Cidade do Povo, um dos maiores conjuntos habitacionais da capital acreana. A medida foi acionada pelo governador Gladson Cameli.
De acordo com o decreto, a comissão será composta por um representante titular e um suplente de cada ente, indicados pelos órgãos competentes e nomeados por meio de ato governamental. A participação dos membros é considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada.
A criação da comissão busca garantir o funcionamento adequado do sistema de saneamento da Cidade do Povo, assegurando melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida aos moradores.
Você precisa fazer login para comentar.