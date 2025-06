Homem é esfaqueado após discussão por venda de galinha em bar

Com uma semana de treinamentos intensos e cooperação inédita entre Brasil e Peru, foi encerrada no último sábado, 28 de junho, a 22ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), no município de Assis Brasil. A formação é promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e marcou um capítulo histórico na segurança da região de fronteira.

A edição internacional do curso contou com a participação de 25 alunos brasileiros e seis agentes da Polícia Nacional do Peru (PNP), incluindo profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro. O treinamento, que incluiu noções de APH Tático, sobrevivência policial, abordagens a edificações, abordagem a veículos e pessoas, operações urbanas e ações integradas entre as corporações.

O secretário adjunto, Evandro Bezerra, que representou a Sejusp no Encontro Binacional realizado em abril na cidade peruana de Puerto Maldonado, destacou que essa capacitação foi uma das propostas pactuadas durante o evento. “Ficou acordado que aconteceriam duas edições: uma no Brasil, que foi cumprida agora, e outra no Peru, ainda prevista para este ano, com a participação de agentes brasileiros como alunos”, explicou.

A realização do Coisp Internacional é um desdobramento direto das discussões promovidas na Câmara Temática de Segurança Pública do encontro entre os dois países. Para o coordenador do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), Assis dos Santos, o curso simboliza um avanço significativo no combate a crimes transnacionais. “Assis Brasil é um ponto estratégico na Tríplice Fronteira, e essa parceria com o governo peruano e da prefeitura de Assis Brasil fortalece a atuação coordenada no enfrentamento ao tráfico, contrabando e outros delitos”, afirmou.

A próxima edição da capacitação deve acontecer em Puerto Maldonado, capital do departamento de Madre de Dios, no Peru, ainda este ano.

