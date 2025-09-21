Geral
Homem é esfaqueado após discussão na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Daniel Guimarães dos Santos, de 40 anos, sofreu evisceração e precisou ser transferido ao Pronto-Socorro; autor do crime fugiu após o ataque.
Um homem identificado como Daniel Guimarães dos Santos, de 40 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (21), na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Daniel estava supostamente consumindo bebidas alcoólicas e drogas em via pública com amigos quando iniciou uma discussão com um deles. Durante o desentendimento, o agressor sacou uma faca e atingiu o abdômen da vítima, provocando evisceração. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.
Mesmo gravemente ferido, Daniel conseguiu caminhar até a UPA Franco Silva, onde pediu ajuda. Após receber os primeiros atendimentos, foi transferido pelo SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.
A Polícia Militar não chegou a ser acionada para a ocorrência, mas o caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará início às investigações para identificar o autor.
Jovem é ferido a facada durante briga com esposa em Vila Boliviana na divisa com Capixaba
Uma discussão entre marido e esposa terminou em tentativa de homicídio na noite de sábado (20), na Vila Boliviana, região de fronteira em Capixaba, no interior do Acre. Sairon Santos, de 23 anos, foi atingido no abdômen com um golpe de faca desferido pela companheira.
De acordo com testemunhas, a briga aconteceu dentro da residência do casal, quando a mulher utilizou uma faca de mesa para agredir o marido. Mesmo ferido, Sairon conseguiu atravessar para o lado brasileiro e pedir ajuda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, em Capixaba, e em seguida foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deve passar por cirurgia.
A Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.
Com informações do Juruá 24 Horas
Vídeo: Polícia prende liderança criminosa no bairro Vila Acre, em Rio Branco
Homem é suspeito de mandar execução no Taquari e foi flagrado com arma de fogo
Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Aldecir Freitas da Silva, de 47 anos, apontado como liderança criminosa no bairro Vila Acre e suspeito de ser o mandante de uma execução no Taquari. A ocorrência aconteceu na noite deste sábado (20), no Ramal da Garapeira, Travessa Boa Fé, em Rio Branco.
De acordo com informações da polícia, a equipe recebeu denúncias de moradores de que o suspeito estaria escondido em uma residência, utilizando câmeras de segurança para monitorar a movimentação de viaturas. Havia ainda relatos de que mantinha armas de fogo no local.
Durante o patrulhamento, os militares avistaram Aldecir em frente à casa. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele tentou fugir e se desfez de uma arma, mas foi alcançado e detido. A companheira dele também foi presa, acusada de desacato.
O casal, juntamente com a arma de fogo apreendida, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos legais.
VÍDEO: Violência marca cavalgada em Sena Madureira
Homem é esfaqueado durante evento tradicional e levado ao hospital em estado delicado
A cavalgada realizada em Sena Madureira, na noite deste sábado (20), terminou em violência. Um homem foi ferido a golpes de faca após um desentendimento durante o evento e precisou de atendimento médico de urgência.
Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida na região do abdômen. Populares prestaram os primeiros socorros e o conduziram ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento inicial.
Até o momento, a identidade do ferido e do suspeito não foi revelada. Também não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima.
O caso está sob investigação das autoridades locais e poderá ter novas atualizações nas próximas horas.
