Homem é esfaqueado após discussão na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Daniel Guimarães dos Santos, de 40 anos, sofreu evisceração e precisou ser transferido ao Pronto-Socorro; autor do crime fugiu após o ataque.

Um homem identificado como Daniel Guimarães dos Santos, de 40 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (21), na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Daniel estava supostamente consumindo bebidas alcoólicas e drogas em via pública com amigos quando iniciou uma discussão com um deles. Durante o desentendimento, o agressor sacou uma faca e atingiu o abdômen da vítima, provocando evisceração. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Mesmo gravemente ferido, Daniel conseguiu caminhar até a UPA Franco Silva, onde pediu ajuda. Após receber os primeiros atendimentos, foi transferido pelo SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para a ocorrência, mas o caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará início às investigações para identificar o autor.

