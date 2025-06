Homem é esfaqueado após discussão em Boca do Acre; suspeito foi preso

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da equipe multiprofissional eMulti, deu um passo importante na promoção da saúde e bem-estar da população ao criar o primeiro grupo de apoio para pessoas com fibromialgia no município.

O grupo, atualmente composto por 25 participantes, se reúne toda última sexta-feira de cada mês no Anjo Azul, proporcionando um espaço de acolhimento, troca de experiências e orientações especializadas para pessoas diagnosticadas com a doença, que é caracterizada por dores crônicas e sintomas como fadiga, distúrbios do sono e alterações de humor.

Além dos encontros mensais, os participantes contam com atividades físicas semanais, realizadas às sextas-feiras, sob a orientação do professor de Educação Física Wesley e do fisioterapeuta Weberson. As atividades acontecem no Centro do Idoso e são planejadas para melhorar a qualidade de vida, reduzir as dores e promover o fortalecimento físico e emocional dos integrantes.

A iniciativa é parte das ações do programa secretaria Municipal de Saúde equipe eMulti, que busca dar visibilidade e assistência às pessoas com fibromialgia no município, criando oportunidades de acompanhamento multidisciplinar e inclusão social.

Segundo a coordenação do grupo Anirtes Meirels, a proposta é ampliar as atividades e, futuramente, abrir novas vagas para atender mais pessoas que convivem com a fibromialgia na cidade.

A equipe Emulti – Anjo Azul reforça o convite para que mais pessoas diagnosticadas participem e se beneficiem das atividades e do apoio oferecido.

