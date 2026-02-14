Homem é encontrado morto em residência no Bujari; dois suspeitos são presos

Vítima apresentava perfurações no tórax; facão e celulares foram apreendidos no local

Fábio Amorim da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) em uma residência situada no Ramal Valdo Aires, no município de Bujari. O caso é tratado inicialmente como possível homicídio e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações (COPOM) e, ao chegar ao endereço, encontrou o proprietário do imóvel, Edvaldo Boaventura da Silva, de 53 anos, apontado como um dos principais suspeitos, nas proximidades da casa onde o corpo foi localizado.

Em relato aos policiais, Edvaldo afirmou que acordou e encontrou a vítima já sem vida na área da residência. Ele declarou não se lembrar do que teria ocorrido, alegando que ingeriu bebida alcoólica com Fábio e um terceiro homem conhecido como “Periquito”.

Segundo o suspeito, o terceiro envolvido teria deixado o local ainda durante a noite, permanecendo apenas ele e a vítima na casa. Diante das circunstâncias, Edvaldo foi detido para prestar esclarecimentos.

Pouco depois, uma equipe da Polícia Civil de Bujari chegou ao local e, com base em informações de populares, localizou o terceiro envolvido, identificado como José Ramos de Andrade, de 35 anos, conhecido como “Periquito”, em uma residência próxima. Ele também foi conduzido à delegacia.

Em depoimento preliminar, José afirmou que estava consumindo bebida alcoólica com Edvaldo e Fábio quando, em determinado momento, Edvaldo teria ficado alterado, pegado um terçado e começado a quebrar objetos, avançando contra ele e a vítima. Diante da situação, disse ter deixado o imóvel. No dia seguinte, teria sido informado de que Fábio foi encontrado morto.

A Perícia Técnica foi acionada e constatou, de forma preliminar, três perfurações na região do tórax da vítima. No local, foi apreendida uma arma branca do tipo facão de pequeno porte, que pode ter sido utilizada no crime.

Durante a ocorrência, os policiais civis recolheram três aparelhos celulares — um pertencente à vítima e dois aos suspeitos. Em revista pessoal realizada em José Ramos de Andrade, foi encontrada ainda uma sacola contendo substância esverdeada com características semelhantes a skank, que também foi apreendida.

Após a coleta das informações iniciais e diante dos indícios de que ambos estiveram na cena do crime, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bujari, onde permanecem à disposição da Justiça.

A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do homicídio.

