Homem é encontrado morto e carro carbonizado: Polícia investiga execução brutal em área de mata no Loteamento Fahart

Janilda Moraes, natural do Acre, é uma renomada nutricionista especialista em nutrição neonatal, uma área rara que se dedica ao cuidado de bebês prematuros. Seu trabalho começou a ganhar destaque no Estado da Paraíba, onde se tornou referência. Posteriormente, o Conselho Regional de Nutrição (CRN) a lançou como uma das principais especialistas do Nordeste. Seu curso de nutrição neonatal alcançou mais de 4 mil nutricionistas na região.

Com o tempo, o nome de Janilda Moraes se espalhou por todo o Brasil. Atualmente, ela tem alunos em várias regiões do país, ensinando outros nutricionistas a trabalharem nessa área especializada. No ano passado, seu trabalho ganhou projeção internacional quando o Ministério da Saúde do Brasil a indicou para representar o País no primeiro congresso internacional sobre prematuridade na Argentina. O evento contou com a presença de representantes do México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Costa Rica e Brasil.

Durante o congresso, Janilda apresentou o trabalho desenvolvido no Brasil, o que resultou em um convite para escrever um capítulo sobre bancos de leite humano em um livro que está sendo finalizado por um grupo de profissionais da América Latina.

Recentemente, a Comissão de Neonatologia do México, da cidade de Guaraca, que enfrenta dificuldades com a sobrevivência de bebês prematuros, reconheceu o valor do trabalho de Janilda e solicitou sua capacitação. Estão previstas duas agendas para treinamentos, em agosto e novembro, que poderão ocorrer presencialmente ou online.

Janilda Moraes possui 15 anos de experiência trabalhando na maternidade referência estadual da Paraíba, em João Pessoa, consolidando sua carreira e impactando positivamente a nutrição neonatal no Brasil e na América Latina.

A profissional concedeu entrevista o Talk Show ‘Oaltoacre Entrevista’, onde falou do assunto, fazendo um resumo do seu trabalho que está trazendo para o seu estado natal.

Veja abaixo.



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários