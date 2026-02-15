Flash
Homem é encontrado morto dentro de banheiro em residência no bairro Eldorado, em Brasiléia
Um homem identificados apenas como Marcelo, com idade de 49 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (15), em uma residência localizada na Rua José Joaquim de Lima, no bairro Eldorado, em Brasiléia. O caso foi registrado como encontro de cadáver.
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo COPOM por volta das 9h30 para atender a ocorrência em um beco com acesso pela via principal, nas proximidades de um bar conhecido na região.
No local, a solicitante relatou que o pai havia chegado em casa por volta das 8h, pediu café e, em seguida, foi ao banheiro. Como ele demorava além do habitual, a filha decidiu verificar o que estava acontecendo e o encontrou caído ao lado de uma caixa d’água, com a cabeça submersa.
O genro da vítima retirou o homem da água e o colocou sentado no banheiro, mas ele já não apresentava sinais vitais.
Diante da situação, a Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos legais e apurar as circunstâncias da morte.
O corpo deverá passar por exames que irão indicar a causa do óbito.
Centro de Referência do Idoso realiza tarde recreativa com dança e chá em Epitaciolândia
Espaço atende cerca de 250 idosos e promove ações voltadas à convivência e qualidade de vida
O Centro de Referência do Idoso (CRIE) promoveu, nesta semana, mais uma tarde recreativa marcada por música, dança e o tradicional chá da tarde, em Epitaciolândia. A atividade reuniu dezenas de participantes em um momento de integração e descontração.
Reconhecido como referência na região, o espaço oferece atendimento voltado à população idosa, com foco não apenas em serviços socioassistenciais, mas também em ações que fortalecem vínculos, incentivam a convivência comunitária e contribuem para o bem-estar.
Mantido pela Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o centro é coordenado por Antônia Pereira da Silva e atende, em média, 250 idosos. No local, os participantes encontram acolhimento, atividades recreativas e oportunidades de socialização.
A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa, promovendo dignidade e qualidade de vida na terceira idade.
Acre amplia produção de grãos acima da média do Norte, aponta Conab
Por Wanglézio Braga
O quinto levantamento da safra 2025/26, divulgado pela Conab na última quinta-feira (12), mostra que o Acre vem ganhando espaço na produção de grãos na Região Norte. O estado ampliou sua área plantada de 68,7 mil para 73,2 mil hectares, um crescimento de 6,6%, superando o avanço médio regional, que ficou em 7%, e registrando desempenho superior ao de estados como Rondônia e Roraima. O crescimento reflete o avanço da agricultura comercial no estado e o aumento do interesse do produtor por culturas mais rentáveis.
Em produtividade, o Acre também apresentou evolução. A média saltou de 3.082 para 3.247 quilos por hectare, alta de 5,4%, um dos melhores desempenhos percentuais da Região Norte, atrás apenas do Amazonas. O resultado contrasta com quedas registradas em estados como Pará e Roraima, impactados por oscilações climáticas. O bom desempenho acreano indica maior eficiência no manejo, uso de tecnologia e melhores condições de desenvolvimento das lavouras.
Na produção total, o Acre alcançou 237,7 mil toneladas, crescimento de 12,3% em relação à safra anterior, percentual acima da média regional, que ficou em 5,4%. Apesar de ainda figurar entre os menores volumes absolutos do Norte, o estado apresenta um dos ritmos mais acelerados de expansão, superando Rondônia, que cresceu 2,5%, e ficando atrás apenas de estados como Amazonas e Amapá em variação percentual.
Segundo a Conab, as atualizações consideram o avanço da colheita das culturas de primeira safra e os ajustes de produtividade com base nos resultados já consolidados em campo.
Estado usa tecnologia de reconhecimento facial para garantir segurança no Carnaval
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está intensificando a segurança durante as cinco noites de Carnaval com a implementação de tecnologia de reconhecimento facial, integrada ao sistema de videomonitoramento já em funcionamento em todo o estado, que agora também conta com o monitoramento do município de Rio Branco.
O secretário adjunto de segurança pública, Evandro Bezerra, ressalta a importância dessa inovação afirmando que a utilização da tecnologia de reconhecimento facial é um avanço significativo nos esforços de segurança.
“Com essa ferramenta, conseguimos identificar rapidamente indivíduos com mandados de prisão em aberto, o que não só aumenta a segurança da população, mas também fortalece a atuação das forças de segurança em apoio à justiça”, disse.
Para garantir a eficácia dessa tecnologia durante o período festivo, a SEJUSP realizou ajustes técnicos em mais de 400 câmeras, assegurando a plena operacionalização da ferramenta. Isso incluiu a atualização da base de dados e a integração das redes, permitindo um monitoramento mais eficiente.
Paulo Felipe Leitão, chefe do setor de tecnologia da SEJUSP, enfatiza que o uso dessa ferramenta é voltado exclusivamente para a segurança pública e explica que a tecnologia permite a otimização dos recursos humanos e uma maior adaptabilidade diante dos desafios impostos.
“Investir em soluções que atuam em conjunto com o operador, no campo, é uma estratégia que amplia a capacidade operacional, garantindo mais eficiência e melhor emprego do efetivo”, destacou.
Com essa iniciativa, o governo do Acre demonstra seu compromisso em proporcionar um Carnaval seguro e tranquilo para todos os cidadãos e foliões, utilizando tecnologia de ponta para fortalecer a segurança pública.
Além do uso da tecnologia de ponta, as ações envolvem medidas preventivas, ostensivas e de fiscalização, com atuação conjunta de órgãos estaduais e municipais, envolvendo 937 profissionais da segurança pública durante as cinco noites na capital.
A operação integrada conta com a participação da Policia Militar do Acre (PMAC), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e da Polícia Civil do Acre (PCAC).
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
