Homem é encontrado morto com sinais de decapitação em Feijó
Corpo de Isaqueu Sousa Oliveira foi localizado em cova rasa próximo ao igarapé Aristides; polícia investiga crime
A Polícia Militar encontrou, na manhã desta terça-feira (2), o corpo de Isaqueu Sousa Oliveira, próximo ao igarapé Aristides, nos fundos do bairro Vitória, em Feijó. A vítima apresentava múltiplas perfurações e sinais de decapitação.
As buscas tiveram início na noite de segunda-feira (1), após o desaparecimento de Isaqueu ser comunicado às autoridades. Apesar do patrulhamento realizado naquele momento, nada foi localizado.
Somente após novas diligências, o corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa. A remoção contou com o apoio de policiais militares, civis e integrantes do Corpo de Bombeiros. O cadáver será submetido a exames periciais para auxiliar na investigação.
As forças de segurança trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela execução.
2ª Câmara Cível reafirma que aprovado em cadastro de reserva não tem direito a nomeação por causa de servidor removido
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a sentença do 1º grau, verificando que candidatos aprovados em cadastro de reserva não tem direito à nomeação, mas expectativa desse direito
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve negativa aos pedidos de reconhecimento do direito à nomeação e ao pagamento de indenização por danos morais feitos por candidato aprovado no cadastro de reserva para concurso, por causa de servidor nomeado que foi removido temporariamente.
O reclamante está classificado no cadastro de reserva de um concurso para vaga de Engenheiro Agrônomo. Ele alegou que aconteceu preterição e existência de vacância, pois uma outra pessoa aprovada no mesmo concurso foi nomeada e posteriormente removida para a localidade que o apelante está classificado. O 1º grau negou os pedidos do candidato. Mas, o reclamante entrou com recurso que também não foi aceito pelo colegiado do 2º Grau.
A desembargadora e os desembargadores que participaram do julgamento rejeitaram os argumentos do autor. Na decisão é observado que não foi apresentada comprovação de existir vacância para a localidade. Logo, os magistrados e a magistrada concluíram que a expectativa de direito do reclamante por estar classificado no cadastro de reserva, não pode ser convertida em direito à nomeação.
Na decisão publicada na edição n.°7.852 do Diário da Justiça Eletrônico, da quarta-feira, 3, está expresso: “Inexistindo demonstração de preterição ou de vacância de fato ou de direito na localidade pretendida, não se converte a expectativa de direito do apelante em direito subjetivo à nomeação”.
Expectativa do direito
A relatora do caso foi a desembargadora Waldirene Cordeiro. A magistrada reafirmou que pessoa aprovada fora do número de vagas, no cadastro de reserva não tem direito à nomeação, apenas expectativa desse direito. “O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração”.
Sobre o argumento de ter acontecido a preterição devido a remoção de um servidor de uma cidade para outra, é relatado que a remoção do servidor nomeado foi feita de forma temporária em razão de necessidade da Administração. Foi realizado apenas o remanejamento emergencial, e, conforme escreveu a relatora: “(…) sem que isso represente vacância ou burla à ordem de classificação”.
Além disso, a desembargadora citou entendimentos dos tribunais superiores de que mesmo que apareçam vagas durante a validade do concurso, isso não gera direito de nomeação as pessoas aprovadas em cadastro de reserva. “Mesmo na hipótese de surgimento de vagas durante a validade do concurso, não há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva”.
(Apelação Cível n. 0700450-52.2024.8.01.0002)
Projeto de lei de André Kamai reconhece calendário de eventos da Diocese de Rio Branco como Patrimônio Cultural Imaterial do município
Por Tácio Júnior
Foto e vídeo: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) apresentou na Câmara Municipal de Rio Branco o projeto de lei que reconhece oficialmente o calendário de eventos da Diocese de Rio Branco como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. A proposta contempla algumas das mais expressivas manifestações de fé e tradição do povo rio-branquense, como o Rio de Água Viva, a Semana Santa, a celebração de Corpus Christi e o Círio de Nazaré.
Segundo Kamai, o reconhecimento legal desses eventos é um passo fundamental para a preservação da identidade cultural da capital acreana. “Essas celebrações mobilizam milhares de pessoas todos os anos, não apenas pela dimensão religiosa, mas também por representarem um verdadeiro encontro comunitário, que fortalece nossa memória coletiva e a história da cidade”, afirmou.
As festividades envolvem expressões artísticas, procissões, encenações, ornamentações e cânticos que, segundo o vereador, se transformaram em símbolos da cultura local. “Estamos falando de um legado imaterial que precisa ser valorizado e protegido, porque faz parte da alma de Rio Branco e do coração do seu povo”, ressaltou.
O projeto também autoriza o município a firmar parcerias com a Diocese e a oferecer apoio institucional, logístico e cultural às celebrações, respeitada a legislação vigente. A ideia é garantir não apenas o fortalecimento espiritual, mas também o incentivo ao turismo religioso. “O turismo de fé é uma realidade crescente no Brasil e pode gerar benefícios econômicos importantes, movimentando o comércio, os artesãos, os artistas e os serviços da cidade”, destacou Kamai.
Diversos municípios brasileiros já adotaram iniciativas semelhantes para proteger tradições religiosas e culturais. Para o parlamentar, Rio Branco precisa seguir esse caminho. “Ao aprovarmos este projeto, estaremos garantindo que essas manifestações continuem vivas para as futuras gerações e reafirmando nosso compromisso com a preservação da cultura e da religiosidade do nosso povo”, concluiu.
MPAC determina abertura de inquérito para apurar assédio moral na RBTrans
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, determinou a abertura de inquérito policial para investigar denúncias de assédio moral na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans). O superintendente da autarquia, Clendes Vilas Boas, é acusado de supostos episódios de assédio contra servidores.
A decisão foi assinada pelo promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa, que emitiu duas manifestações oficiais direcionadas à Prefeitura de Rio Branco.
Recomendação nº 23/2025
Na recomendação, o MPAC reforça a necessidade de cumprimento do Decreto Municipal nº 1.500/2025, que institui a Política de Prevenção e Combate a todas as formas de assédio e discriminação na administração municipal.
O documento orienta que as denúncias contra o superintendente da RBTrans sejam encaminhadas a todos os canais de apuração previstos, inclusive para abertura de sindicância. Entre as medidas recomendadas estão:
preservação de comunicações telemáticas, registros de ponto e ordens de serviço;
garantia de que servidores não sejam alvo de perseguições, discriminações ou ameaças de perda de emprego;
ampla divulgação, em até 10 dias, sobre a ilegalidade das práticas de assédio moral e abuso de poder;
ciência pessoal a gerentes, supervisores e diretores para que adotem providências em suas unidades;
divulgação do Decreto Municipal nº 1.500/2025 a todos os setores da gestão.
A recomendação também foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) e à Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal.
Despacho do MPAC
Em despacho complementar, o promotor determinou a juntada de processos e documentos relacionados ao caso, a expedição de nova recomendação à Prefeitura e à Casa Civil para adoção de providências imediatas, além da instauração de inquérito policial para apurar as condutas, especialmente em relação ao artigo 146-A do Código Penal.
Também foi determinada a oitiva de testemunhas, entre elas o ex-assessor Gilsomar Oliveira, que relatou informações em redes sociais. As recomendações ainda serão encaminhadas a órgãos de controle e fiscalização.
O MPAC destacou que o não cumprimento das medidas poderá resultar no ajuizamento de Ação Civil Pública por danos morais coletivos.
