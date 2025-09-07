Homem é encontrado morto com marcas de tiros em ramal de Bujari

Polícia trata caso como execução; vítima foi identificada como Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos

O corpo de Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, foi encontrado na noite de sábado (6), no km 12 do ramal Fumaça 2, localizado no km 72 da BR-364, em Bujari.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída às margens do ramal e apresentava pelo menos três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, em circunstâncias que apontam para execução.

A guarnição foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que acionou a equipe de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após a perícia, o corpo foi removido para Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado à família.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Bujari. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.

