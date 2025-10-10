Homem é encontrado morto com marcas de faca próximo a igarapé em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última quinta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizou e prendeu Idenir de Menezes Oliveira, conhecido pelos apelidos “Mandim” ou “Denes”, na parte alta de Rio Branco, na invasão do Cruzeirinho, rua Topázio.

O acusado tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídios cometidos nos anos de 2009 e 2011, ambos no Estado do Acre. Além disso, Idenir também era foragido do Estado do Rio Grande do Norte (RN), onde havia sido autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante o processo, ele chegou a apresentar um documento falso na tentativa de enganar as autoridades locais.

Após ser liberado, o foragido retornou ao Acre e passou a se esconder na capital, onde, segundo as investigações, mantinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, atuando no abastecimento de bocas de fumo nas regiões dos bairros Preventório e Papouco.

O delegado Alcino Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo e a importância da prisão para o enfrentamento à criminalidade.

“A prisão de Idenir representa mais um passo importante na retirada de criminosos perigosos das ruas. Ele vinha se escondendo há anos, mas o trabalho de inteligência da Polícia Civil foi fundamental para localizá-lo. Estamos intensificando as ações contra foragidos e homicidas, reforçando o compromisso da instituição com a segurança e a justiça”, afirmou o delegado.

Fonte: PCAC

