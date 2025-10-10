Geral
Homem é encontrado morto com marcas de faca próximo a igarapé em Cruzeiro do Sul
João Leilson da Silva Conceição, de 38 anos, foi localizado sem vida na manhã desta sexta-feira (10) no Ramal 02 da Vila Santa Luzia; corpo apresentava perfurações
O corpo de João Leilson da Silva Conceição, de 38 anos, conhecido como Léo, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (10) próximo ao Igarapé da Onça, no Ramal 02 da Vila Santa Luzia, região do Juruá, em Cruzeiro do Sul. De acordo com as primeiras informações, a vítima apresentava marcas de perfurações de faca, levantando a suspeita de assassinato.
Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e deslocaram-se ao local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
As circunstâncias do crime, incluindo motivação e autoria, serão apuradas pelas autoridades policiais responsáveis. O caso segue sob investigação.
Polícia Civil prende foragido acusado de dois homicídios e tráfico de drogas em Rio Branco
Na tarde da última quinta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizou e prendeu Idenir de Menezes Oliveira, conhecido pelos apelidos “Mandim” ou “Denes”, na parte alta de Rio Branco, na invasão do Cruzeirinho, rua Topázio.
O acusado tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídios cometidos nos anos de 2009 e 2011, ambos no Estado do Acre. Além disso, Idenir também era foragido do Estado do Rio Grande do Norte (RN), onde havia sido autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante o processo, ele chegou a apresentar um documento falso na tentativa de enganar as autoridades locais.
Após ser liberado, o foragido retornou ao Acre e passou a se esconder na capital, onde, segundo as investigações, mantinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, atuando no abastecimento de bocas de fumo nas regiões dos bairros Preventório e Papouco.
O delegado Alcino Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo e a importância da prisão para o enfrentamento à criminalidade.
“A prisão de Idenir representa mais um passo importante na retirada de criminosos perigosos das ruas. Ele vinha se escondendo há anos, mas o trabalho de inteligência da Polícia Civil foi fundamental para localizá-lo. Estamos intensificando as ações contra foragidos e homicidas, reforçando o compromisso da instituição com a segurança e a justiça”, afirmou o delegado.
Fonte: PCAC
Acre tem maior alta do Norte e está entre os estados mais caros do país para construir
O Acre registrou a maior variação do norte e uma das maiores do Brasil no custo da construção civil em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 09, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento integra o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi).
De acordo com o IBGE, o custo médio da construção civil no estado chegou a R$ 2.126,02 por metro quadrado, considerando a desoneração da folha de pagamento. O valor representa uma alta de 0,85% em setembro, bem acima da média nacional, de 0,50%. No acumulado do ano, o Acre soma 7,78%, e nos últimos 12 meses, 8,95%, ambos acima da média nacional (5,58%).
Quando o cálculo é feito sem desoneração, o custo no estado sobe ainda mais: R$ 2.252,87 por metro quadrado, com variação mensal de 0,80%, acumulado de 8,04% no ano e 9,21% em 12 meses.
Com esse resultado, o Acre lidera as altas da Região Norte e figura entre os estados com maior variação do país, atrás apenas do Mato Grosso (5,45%) e da Paraíba (3,35%).
Além da forte variação, o Acre também está entre os estados com custo mais alto para construir, ao lado de Santa Catarina, que registrou R$ 2.117,96/m² (com desoneração) e R$ 2.271,73/m² (sem desoneração), ambos bem acima da média nacional (R$ 1.872,24/m²).
O IBGE aponta que o aumento no Acre reflete o encarecimento de materiais e serviços, além de reajustes salariais no setor. Em todo o país, o custo dos materiais teve leve desaceleração, variando 0,38%, enquanto a mão de obra cresceu 0,65%.
Promotoria de Cruzeiro do Sul abre inquérito para investigar falhas em serviços de telefonia
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça de Cruzeiro do Sul, determinou a conversão do Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000768-3 em Inquérito Civil. A investigação tem como objetivo apurar possíveis irregularidades e descontinuidade nos serviços de telefonia e internet no município, que vêm comprometendo o funcionamento de serviços públicos e privados essenciais, além de prejudicar o comércio local.
De acordo com o despacho ministerial, assinado pelo promotor de Justiça substituto Flávio Augusto Godoy em 27 de agosto de 2025, o procedimento tramita há mais de 180 dias, o que motivou sua adequação às normas da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-AC.
O promotor destacou que ainda há diligências pendentes e que o aprofundamento das investigações é necessário para garantir a elucidação completa dos fatos. Entre as providências previstas estão coleta de informações, depoimentos, certidões, inspeções e perícias, com o objetivo de embasar futuras medidas, como expedição de recomendações, assinatura de termos de ajustamento de conduta (TAC) ou propositura de ação civil pública.
O despacho também menciona a necessidade de cumprimento de reunião institucional com a Energisa Acre, já agendada para o mês de setembro, conforme determinação anterior nos autos.
Segundo o MP-AC, a complexidade do caso e o volume de documentos exigem uma análise detalhada das informações recentemente anexadas ao processo, o que demanda tempo e atenção técnica.
