Homem é encontrado morto às margens da BR-317 após acidente com motocicleta

A região da Baixada da Sobral recebeu neste sábado, 22, a maior edição já realizada do programa Juntos pelo Acre, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A mega ação levou mais de 50 serviços gratuitos às comunidades, movimentou três escolas, Marina Vicente, José Augusto e Boa União, e disponibilizou o maior número de kits do Guarda-Roupa Social registrado até hoje: 5 mil kits, totalizando 20 mil peças de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade.

O dia começou com um momento muito esperado para 129 famílias que aguardavam há décadas a entrega de títulos definitivos do programa Minha Terra de Papel Passado, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), garantindo segurança jurídica aos moradores dos bairros Boa Vista, Ayrton Senna, Bahia Nova, Bahia Velha, Aeroporto Velho, Boa União, Pista, Glória, João Eduardo II, Plácido de Castro e Sobral.

Entre os beneficiados estavam Cícero Rodrigues de Souza, Wanderley de Matos, cadeirante e morador do Bahia Velha que esperou pelo documento por 20 anos, e o casal Raimundo Nonata e Raimundo Leal, do bairro Ayrton Senna.

Ação reforça união entre governo, parlamentares, comunidade e parceiros

Durante a abertura do evento, a vice-governadora e secretária de Assistência Social, Mailza Assis, entregou comendas de agradecimento ao deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, que destinou R$ 100 mil em emendas ao programa, e ao presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, pelo apoio às ações sociais.

Uma das grandes novidades desta edição foi o Feirão de Empregos, com oferta de vagas, cadastro profissional e atendimento especializado para quem busca oportunidades de trabalho.

“Estamos aqui para cuidar das pessoas”, destaca Mailza

A vice-governadora destacou a dimensão do programa e o compromisso do governo em levar cidadania para perto das pessoas.

“Que felicidade estar aqui, na Baixada da Sobral. Estamos aqui para atendê-los com carinho, com mais de 50 serviços disponíveis. O Juntos Pelo Acre já percorreu todo o estado, aldeias, ribeirinhas, comunidades isoladas como Foz do Breu, Jordão e Santa Rosa. Já são mais de 150 mil pessoas atendidas. Hoje temos a novidade do Feirão do Emprego e o sucesso do Guarda-Roupa Social, graças à parceria com a Receita Federal. Ao lado do governador Gladson Cameli, seguimos entregando dignidade, inclusão e serviços que fazem diferença na vida das pessoas”, destacou.

Mailza também reforçou a união entre instituições. “Com essa união de mãos dadas, governo, Assembleia Legislativa, secretarias, presidentes de bairro e sociedade civil, vamos avançar muito mais. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e aproximar os serviços de quem mais precisa”, disse.

Reconhecimento e homenagens

A Polícia Militar do Acre homenageou a vice-governadora com um quadro em pintura à óleo feito pelo policial militar Lucas Santos de Souza. A comandante da PMAC, coronel Marta Renata, destacou o papel da prevenção.

“Quando plantamos a semente da prevenção, construímos uma cultura de paz. Agradeço o apoio da vice-governadora, que fortalece o trabalho da PM nas comunidades”, afirmou.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, reforçou a importância do programa. “Nunca houve na história do Acre um programa como o Juntos pelo Acre. Ele nasceu do coração da vice-governadora Mailza, que tem percorrido os quatro cantos do estado cuidando das pessoas”, reforçou.

Moradores aproveitam serviços

A mega ação movimentou milhares de moradores que aproveitaram a presença dos serviços perto de casa.

Wanderley de Matos, morador do Bahia Velha, deixou a escola Marina Vicente emocionado. “É felicidade. Esperei 20 anos e hoje estou com meu título na mão. É um alívio enorme”, afirmou.

As irmãs Maria Lenira Marinho e Jucélia, do João Eduardo, chegaram cedo para garantir consultas, exames e atendimento no balcão do vestuário social. “Eu vim pra me consultar com o clínico geral e fazer exame de mama e também vim buscar o kit de roupa. Está ótimo. É muita gente, mas o importante é que vamos conseguir”, destacou Maria.

A dona de casa Maria Dulceida, da Sobral, fez identidade do pai, consulta oftalmológica e recebeu roupas do guarda-roupa social. “Pra mim está sendo ótimo. Nunca teve um evento desse tamanho aqui. Está maravilhoso”, acrescentou.

A jovem mãe Francilina Kaxinawá, 20, levou as duas filhas para atendimento pediátrico e acompanhou o bebê de um mês, que trata o pé torto congênito. Ela também aproveitou a oficina culinária e o Guarda-roupa social. “É muito importante ter tudo perto de casa. Foi uma bênção hoje”, disse ela, que mora no João Paulo II.

Capacitação e oportunidade para quem busca emprego

A jovem Fabrícia Batista, 18 anos, participou do Feirão de Empregos. “Sou trancista e quero uma vaga na minha área. Saio daqui com esperança, fui bem atendida e já deixei meu cadastro pronto”, contou.

Foram entregues certificados do programa Impacta Mulher, iniciativa da Secretaria da Mulher, às alunas dos cursos de customização de camisetas. Também foram entregues certificados da oficina culinária, oferecido pela Seasdh.

A moradora Marlúcia de Alencar, do Boa Vista, celebrou. “Vai ajudar muito na renda da minha família e das colegas”, disse.

A colaboradora escolar Leylane Gomes destacou que aplicará o aprendizado em sala de aula. Ele fez a oficina culinária e aprendeu a preparar biscoitos e panetones para o Natal. “É uma oportunidade de crescimento para muitas mulheres e também para nossos alunos”, ressaltou.

Estrutura do evento e serviços ofertados

A mega ação contou com:

Serviços de cidadania e documentação

Identidade, CPF, emissão de títulos

Feirão de Empregos e Balcão cidadão dos Correios

Atendimento jurídico (DPE e OAB)

Negociação de dívidas (Procon)

Orientações sociais

Bolsa Família e Benefícios Eventuais

Tarifa Social de Energia (Energisa)

Carteira de transporte intermunicipal (Ageac)

Saúde e autocuidado

Consultas médicas

Atendimento odontológico

Exames rápidos

Pediatria

Oficina de autocuidado e beleza

Lazer, oficinas e esporte

Recreação infantil

Oficina culinária

Podcast do Ieptec

Torneio de futebol com 36 equipes

Premiação do futsal feminino entre estudantes da escola Marina Vicente

Infraestrutura

Abastecimento de água (Saneacre)

Segurança (Sejusp/PMAC)

Apoio do Acre Pela Vida

Presenças

Participaram da ação o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, os deputados estaduais Whendy Lima, Clodoaldo Rodrigues, Michele Melo, André Vale, o deputado federal José Adriano, além de vereadores, secretários de Estado e líderes comunitários.

Compromisso com inclusão e cidadania

O Juntos pelo Acre é coordenado pela SEASDH, com apoio de diversas secretarias estaduais, prefeituras, instituições parceiras e sociedade civil organizada. O programa reforça a missão do governo em aproximar serviços essenciais, reduzir desigualdades e garantir dignidade às famílias.

“Ao levar serviços para perto das pessoas, construímos um Acre mais justo, humano e solidário”, resumiu a vice-governadora Mailza Assis.

