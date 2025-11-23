Extra
Homem é encontrado morto às margens da BR-317 após acidente com motocicleta
Vítima voltava de evento esportivo na zona rural de Epitaciolândia e pode ter sofrido queda durante a madrugada
O corpo de Diemes Carlos Rodrigues de Almeida, natural de Xapuri, foi encontrado por populares nas primeiras horas da manhã deste domingo (23) às margens do km 31 da BR-317, no trecho entre Epitaciolândia e Xapuri. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um acidente com a motocicleta que pilotava.
De acordo com as primeiras informações, Diemes havia participado de uma atividade esportiva na comunidade Laranjeira, na zona rural de Epitaciolândia, e retornava para a cidade durante a madrugada. Quando encontrado, já apresentava rigidez cadavérica, indicando que estava há várias horas no local.
As hipóteses iniciais apontam que o motociclista pode ter ingerido bebida alcoólica e cochilado enquanto pilotava, resultando na queda. Também será investigada a possibilidade de que ele tenha sido fechado por outro veículo, saído da pista e batido a cabeça, sofrendo trauma craniano ou fratura no pescoço.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito. A Polícia Técnica (IML) realizou a remoção do corpo.
Ainda não há confirmação se o corpo será transferido para o Instituto Médico Legal de Rio Branco. O laudo oficial, que deve esclarecer a dinâmica do acidente, deve ser concluído em até 30 dias.
Comentários
Extra
Com entrega de títulos definitivos e mais de 50 serviços, Mailza leva maior edição do Juntos Pelo Acre à Baixada da Sobral
A região da Baixada da Sobral recebeu neste sábado, 22, a maior edição já realizada do programa Juntos pelo Acre, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A mega ação levou mais de 50 serviços gratuitos às comunidades, movimentou três escolas, Marina Vicente, José Augusto e Boa União, e disponibilizou o maior número de kits do Guarda-Roupa Social registrado até hoje: 5 mil kits, totalizando 20 mil peças de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade.
O dia começou com um momento muito esperado para 129 famílias que aguardavam há décadas a entrega de títulos definitivos do programa Minha Terra de Papel Passado, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), garantindo segurança jurídica aos moradores dos bairros Boa Vista, Ayrton Senna, Bahia Nova, Bahia Velha, Aeroporto Velho, Boa União, Pista, Glória, João Eduardo II, Plácido de Castro e Sobral.
Entre os beneficiados estavam Cícero Rodrigues de Souza, Wanderley de Matos, cadeirante e morador do Bahia Velha que esperou pelo documento por 20 anos, e o casal Raimundo Nonata e Raimundo Leal, do bairro Ayrton Senna.
Ação reforça união entre governo, parlamentares, comunidade e parceiros
Durante a abertura do evento, a vice-governadora e secretária de Assistência Social, Mailza Assis, entregou comendas de agradecimento ao deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, que destinou R$ 100 mil em emendas ao programa, e ao presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, pelo apoio às ações sociais.
Uma das grandes novidades desta edição foi o Feirão de Empregos, com oferta de vagas, cadastro profissional e atendimento especializado para quem busca oportunidades de trabalho.
“Estamos aqui para cuidar das pessoas”, destaca Mailza
A vice-governadora destacou a dimensão do programa e o compromisso do governo em levar cidadania para perto das pessoas.
“Que felicidade estar aqui, na Baixada da Sobral. Estamos aqui para atendê-los com carinho, com mais de 50 serviços disponíveis. O Juntos Pelo Acre já percorreu todo o estado, aldeias, ribeirinhas, comunidades isoladas como Foz do Breu, Jordão e Santa Rosa. Já são mais de 150 mil pessoas atendidas. Hoje temos a novidade do Feirão do Emprego e o sucesso do Guarda-Roupa Social, graças à parceria com a Receita Federal. Ao lado do governador Gladson Cameli, seguimos entregando dignidade, inclusão e serviços que fazem diferença na vida das pessoas”, destacou.
Mailza também reforçou a união entre instituições. “Com essa união de mãos dadas, governo, Assembleia Legislativa, secretarias, presidentes de bairro e sociedade civil, vamos avançar muito mais. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e aproximar os serviços de quem mais precisa”, disse.
Reconhecimento e homenagens
A Polícia Militar do Acre homenageou a vice-governadora com um quadro em pintura à óleo feito pelo policial militar Lucas Santos de Souza. A comandante da PMAC, coronel Marta Renata, destacou o papel da prevenção.
“Quando plantamos a semente da prevenção, construímos uma cultura de paz. Agradeço o apoio da vice-governadora, que fortalece o trabalho da PM nas comunidades”, afirmou.
O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, reforçou a importância do programa. “Nunca houve na história do Acre um programa como o Juntos pelo Acre. Ele nasceu do coração da vice-governadora Mailza, que tem percorrido os quatro cantos do estado cuidando das pessoas”, reforçou.
Moradores aproveitam serviços
A mega ação movimentou milhares de moradores que aproveitaram a presença dos serviços perto de casa.
Wanderley de Matos, morador do Bahia Velha, deixou a escola Marina Vicente emocionado. “É felicidade. Esperei 20 anos e hoje estou com meu título na mão. É um alívio enorme”, afirmou.
As irmãs Maria Lenira Marinho e Jucélia, do João Eduardo, chegaram cedo para garantir consultas, exames e atendimento no balcão do vestuário social. “Eu vim pra me consultar com o clínico geral e fazer exame de mama e também vim buscar o kit de roupa. Está ótimo. É muita gente, mas o importante é que vamos conseguir”, destacou Maria.
A dona de casa Maria Dulceida, da Sobral, fez identidade do pai, consulta oftalmológica e recebeu roupas do guarda-roupa social. “Pra mim está sendo ótimo. Nunca teve um evento desse tamanho aqui. Está maravilhoso”, acrescentou.
A jovem mãe Francilina Kaxinawá, 20, levou as duas filhas para atendimento pediátrico e acompanhou o bebê de um mês, que trata o pé torto congênito. Ela também aproveitou a oficina culinária e o Guarda-roupa social. “É muito importante ter tudo perto de casa. Foi uma bênção hoje”, disse ela, que mora no João Paulo II.
Capacitação e oportunidade para quem busca emprego
A jovem Fabrícia Batista, 18 anos, participou do Feirão de Empregos. “Sou trancista e quero uma vaga na minha área. Saio daqui com esperança, fui bem atendida e já deixei meu cadastro pronto”, contou.
Foram entregues certificados do programa Impacta Mulher, iniciativa da Secretaria da Mulher, às alunas dos cursos de customização de camisetas. Também foram entregues certificados da oficina culinária, oferecido pela Seasdh.
A moradora Marlúcia de Alencar, do Boa Vista, celebrou. “Vai ajudar muito na renda da minha família e das colegas”, disse.
A colaboradora escolar Leylane Gomes destacou que aplicará o aprendizado em sala de aula. Ele fez a oficina culinária e aprendeu a preparar biscoitos e panetones para o Natal. “É uma oportunidade de crescimento para muitas mulheres e também para nossos alunos”, ressaltou.
Estrutura do evento e serviços ofertados
A mega ação contou com:
Serviços de cidadania e documentação
Identidade, CPF, emissão de títulos
Feirão de Empregos e Balcão cidadão dos Correios
Atendimento jurídico (DPE e OAB)
Negociação de dívidas (Procon)
Orientações sociais
Bolsa Família e Benefícios Eventuais
Tarifa Social de Energia (Energisa)
Carteira de transporte intermunicipal (Ageac)
Saúde e autocuidado
Consultas médicas
Atendimento odontológico
Exames rápidos
Pediatria
Oficina de autocuidado e beleza
Lazer, oficinas e esporte
Recreação infantil
Oficina culinária
Podcast do Ieptec
Torneio de futebol com 36 equipes
Premiação do futsal feminino entre estudantes da escola Marina Vicente
Infraestrutura
Abastecimento de água (Saneacre)
Segurança (Sejusp/PMAC)
Apoio do Acre Pela Vida
Presenças
Participaram da ação o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, os deputados estaduais Whendy Lima, Clodoaldo Rodrigues, Michele Melo, André Vale, o deputado federal José Adriano, além de vereadores, secretários de Estado e líderes comunitários.
Compromisso com inclusão e cidadania
O Juntos pelo Acre é coordenado pela SEASDH, com apoio de diversas secretarias estaduais, prefeituras, instituições parceiras e sociedade civil organizada. O programa reforça a missão do governo em aproximar serviços essenciais, reduzir desigualdades e garantir dignidade às famílias.
“Ao levar serviços para perto das pessoas, construímos um Acre mais justo, humano e solidário”, resumiu a vice-governadora Mailza Assis.
Comentários
Extra
Oswaldo D’Albuquerque é nomeado procurador-geral de Justiça para o biênio 2026–2028
Governador confirma escolha do mais votado na eleição interna do MPAC
O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto foi oficialmente nomeado pelo governador Gladson Cameli para comandar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) no biênio 2026–2028. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira, 21, do Diário Oficial do Estado.
Oswaldo foi o mais votado na eleição interna realizada pelo MPAC, recebendo 49 votos e liderando a lista tríplice encaminhada ao governador. Também integraram a lista a promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório e o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira. A escolha ocorreu três dias após a votação.
O novo chefe do MP acreano volta ao comando da instituição após já ter ocupado o cargo por dois mandatos consecutivos, entre 2014–2016 e 2016–2018. Antes disso, atuou como corregedor-geral do órgão no biênio 2003–2005.
Em nível nacional, Oswaldo D’Albuquerque exerceu dois mandatos como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde também chegou aos cargos de corregedor nacional e ouvidor nacional.
Natural de Cruzeiro do Sul, o procurador é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac), possui mestrado em Administração Pública pelo IDP, pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, além de MBA em Administração Pública pela FGV.
Comentários
Extra
Motociclista fica ferido após ser atingido por carro que invadiu contramão no bairro Calafate
Condutor da Saveiro fugiu sem prestar socorro; vítima sofreu fratura no braço
Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 21, na Travessa Beija-flor, no bairro Calafate, em Rio Branco. Uma Saveiro vermelha que seguia sentido Centro–bairro, carregada com madeira, invadiu a contramão e atingiu o motociclista Thiago Ferreira de Paiva, de 32 anos, que retornava do trabalho em sua Honda CG Fan 150 vermelha.
Com o impacto, Thiago foi arremessado para a margem da via. Moradores que presenciaram a colisão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.
A vítima apresentava deformidade evidente no braço esquerdo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar do ferimento, deu entrada na unidade de saúde em estado estável.
O motorista da Saveiro fugiu após o acidente e ainda não foi identificado. A polícia deve investigar o caso.
Você precisa fazer login para comentar.