Homem é encontrado dentro de porta-malas de carro acidentado em Farroupilha; condutor e passageira são presos, diz polícia

Um homem, de 25 anos, foi encontrado preso dentro do porta-malas de um carro envolvido em um acidente na ERS-122, em Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o indivíduo estaria sendo sequestrado pelos proprietários do veículo, que acabou colidindo contra um caminhão.

O condutor, de 38 anos, e a passageira, de 42, foram presos em flagrante, de acordo com a Polícia Civil.

O delegado Ederson Bilhan disse à RBS TV que os ocupantes do carro teriam relação de parentesco com o homem, e que ele teria sido colocado no compartimento devido a desavenças. As investigações estão em fase preliminar.

Além do motorista, da mulher e do homem que estava preso no porta-malas, uma menina de seis anos estava a bordo do veículo, afirma o CRBM.

A mulher relatou dores e foi encaminhada para atendimento médico. A criança passou por exames preventivos. Os demais ocupantes do carro e o condutor do caminhão, envolvido no acidente, não sofreram ferimentos.