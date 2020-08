A divergência, de acordo com a PRF, torna o DOF irregular, sendo considerado crime ambiental. Com isso, o motorista de 43 anos foi detido, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deve comparecer em juízo. O caminhão e a carga foram apreendidos para serem encaminhados ao órgão ambiental competente.

A segunda ocorrência foi deflagrada minutos depois, na mesma rodovia. Policiais pararam um caminhão com um motorista e um passageiro. O homem transportava vários tipos de bebidas. Os policiais pediram os documentos dos viajantes, do veículo e da carga, mas os homens não portavam a nota fiscal da mercadoria, apenas a requisição de venda.

O motorista disse que a carga de bebidas seria distribuída em pequenos mercados no caminho do município de Boca do Acre (AM) e que ele e o passageiro eram apenas empregados da empresa fabricante dos produtos.