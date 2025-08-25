Homem é detido ao se masturbar dentro de ônibus em Santa Catarina

Eram por volta de 12h30 quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a vítima, ela estava no ônibus, se deslocando para o Terminal Central, quando notou o homem, de 41 anos, que estava duas cadeiras à frente, na fileira do outro lado do corredor. Em determinado momento, ela percebeu que ele trocou de assento, ficando na mesma linha que ela.

Quando o ônibus estava quase chegando no terminal, o homem levantou, foi até o assento onde a vítima estava, colocou a parte íntima para fora da roupa e começou a se masturbar.

A vítima contou aos policiais que levantou gritando, pedindo ajuda e bateu no homem com sua bolsa por três vezes. Neste momento, o ônibus chegou no terminal e o suspeito foi contido por um segurança.

Foi repassado aos policiais que no celular do homem havia vários vídeos que mostravam que ele se masturbava em locais públicos. O homem ainda relatou que sempre que estava sob efeito de entorpecentes, como a cocaína, cometia tais atos. Ele não tinha passagens policiais anteriores.

O homem foi detido e conduzido até a Central de Polícia.

As concessionárias responsáveis pelo Transporte Coletivo orientam para que, em situações de assédio ou importunação sexual nos ônibus, a vítima ou qualquer testemunha comunique imediatamente ao motorista. Ele está treinado para adotar os procedimentos adequados e acionar a autoridade policial, garantindo que a ocorrência seja registrada e as medidas cabíveis sejam tomadas. Além disso, informaram que realizam regularmente campanhas educativas e de orientação nos ônibus e terminais.