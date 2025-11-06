Extra
Homem é contido e amarrado por moradores após ameaçar comunidade rural em Brasiléia
Suspeito foi amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar; ele possui registros de ocorrências em vários estados
Moradores da comunidade do km 66 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasiléia, contiveram um homem identificado como Juan Carlos Soares Evangelista, de 37 anos, após ele fazer ameaças de morte e de violência sexual contra mulheres da região. O caso ocorreu entre a tarde de quarta-feira (5) e a manhã de quinta-feira (6).
Segundo relatos de moradores, o suspeito chegou à comunidade pedindo comida e, ao se deparar com mulheres sozinhas nas residências, passou a proferir ameaças, com falas desconexas, incluindo menções a abusos sexuais e morte. Uma das vítimas acionou vizinhos por telefone, momento em que o homem se afastou do local.
Após as denúncias, moradores realizaram buscas e descobriram que o suspeito havia passado a noite em uma casa abandonada na região. Mesmo após contato com as autoridades, segundo os relatos, não houve comparecimento policial no momento inicial.
Na manhã seguinte, o homem voltou a abordar residências, novamente pedindo alimentos e repetindo as ameaças. Diante do risco iminente, moradores decidiram imobilizá-lo e amarrá-lo, até que um policial que reside na comunidade presenciou a situação, verificou os fatos e acionou reforço.
Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, realizou a condução do suspeito e o apresentou na delegacia para os procedimentos legais. Em consulta preliminar ao sistema nacional, foi constatado que o homem já possui registros de ao menos 10 boletins, com registros de ocorrência em Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e, agora, no Acre.
Há também relatos de episódios semelhantes atribuídos a ele em comunidades rurais do Polo (km 5 de Brasiléia) e no município de Assis Brasil.
Moradores da região pedem providências urgentes das autoridades de segurança e do Judiciário, alegando insegurança e episódios recorrentes de importunação e ameaças nas localidades rurais.
O caso segue sob investigação.
Cerveja, briga e sangue no centro: homem é morto a facadas em Rio Branco
Vítima foi atingida na jugular durante desentendimento em ‘bebedeira’ no Dom Giocondo. Caso é o segundo assassinato na região em menos de uma semana.
A manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, foi marcada por violência na região central de Rio Branco. Madson José de Souza, de 35 anos, foi assassinado após um desentendimento que escalou para uma briga com faca na Rua Piauí, no Bairro Dom Giocondo.
Segundo informações preliminares da Polícia, a vítima participava de uma “bebedeira” quando, após uma discussão, entrou em luta corporal com o acusado. Madson José foi atingido por um golpe de faca na região da jugular e não resistiu ao ferimento, morrendo no local. O autor do crime fugiu imediatamente após o ataque.
O corpo de Madson foi periciado no local e, em seguida, removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.
Violência recorrente
O assassinato de Madson José é a segunda morte violenta registrada na área conhecida como “Papôco” em um curto espaço de tempo. Na última sexta-feira, dia 31, Francisco Ferreira da Silva, um detento monitorado de 49 anos, também morreu após ser espancado por criminosos na mesma região.
Ambos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil (DHPP), que tenta dar um ponto final (e não outro começo) a essa onda de violência.
Justiça decreta prisão preventiva de acusados de estupro e tráfico em Xapuri
Dupla foi presa pela Polícia Civil após descumprir determinação judicial sobre uso de tornozeleira eletrônica
A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de dois acusados pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (5), no município de Xapuri.
Foram presos Weverson Andrade Marques, 26 anos, e Jeferson Leandro da Silva, 29 anos, em ação da Polícia Civil, conduzida pela equipe coordenada pelo oficial de investigação Eurico Feitosa, sob o comando do delegado Dr. Lucas Viana.
A decisão foi emitida pelo juiz titular da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Pinto, após acolher pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor Dr. Renan Batista. A medida foi tomada porque os réus, que respondiam ao processo em liberdade, não compareceram ao Iapen para instalação da tornozeleira eletrônica, descumprindo determinação judicial.
Durante audiência de justificação no Fórum de Xapuri, a dupla tentou explicar o não comparecimento ao órgão responsável pelo monitoramento eletrônico. Após manifestações do MP e da defesa dos acusados, o magistrado manteve a decisão e determinou a prisão preventiva, argumentando a necessidade de garantia da ordem pública, por considerar que os investigados representam risco à segurança da população diante da reincidência delitiva.
Segundo apurado pela reportagem, novas prisões devem ocorrer nos próximos dias, como parte das ações da Polícia Civil para reforçar a segurança no município de Xapuri, conhecido como “Princesinha do Acre”.
Deputado Tadeu Hassem cobra atenção à segurança pública no Alto Acre durante sessão na Aleac
Durante os trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (5), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) chamou atenção para a situação da segurança pública nos municípios do Alto Acre, especialmente Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.
O parlamentar destacou que, em Brasiléia, a delegacia da Polícia Civil está fechada há quase dois anos, e que, apesar do projeto para construção de uma nova unidade, a antiga ainda não foi reaberta.
“Assis Brasil vive um momento difícil, com o aumento da criminalidade. As autoridades precisam olhar com mais atenção para as forças de segurança, unir esforços e combater o crime organizado”, afirmou o deputado.
Tadeu Hassem reforçou que, embora os índices oficiais mostrem avanços, a sensação de insegurança ainda é presente entre os moradores da região. Ele reiterou apoio às ações do Governo do Estado, mas pediu celeridade nas medidas que garantam mais tranquilidade e proteção às famílias acreanas.
