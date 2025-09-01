Homem é condenado por caluniar padre nas redes sociais

Acidente ocorreu próximo à ponte do Igarapé Judia; vítima de 51 anos foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável

O mototaxista Sebastião Alves de Aguiar, de 51 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (1º) após cair de sua motocicleta na BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que ele conduzia uma Honda CG 160 Fan, de cor branca, no sentido bairro-centro, quando uma sacola com peixes da espécie mandi, que carregava, acabou se prendendo ao guidom da moto. O incidente fez com que perdesse o controle e caísse na pista.

Com o impacto, Sebastião sofreu uma fratura no pé direito, além de ferimentos nas mãos, braços e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o mototaxista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento em estado estável.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não chegou a ser acionada, e a motocicleta foi retirada do local por familiares.

