Homem é condenado a seis anos de prisão por roubo de motocicleta em Brasiléia

A política visa garantir que as instituições públicas do Estado priorizem o bem-estar e a dignidade de cada pessoa atendida, promovendo um serviço público mais humano e eficiente.

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) deu início às capacitações para a finalização da implantação da Política de Atendimento ao Cidadão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), na segunda-feira, 30. A capacitação, exclusiva para os servidores do instituto, tem como foco aprimorar a qualidade do serviço prestado, destacando a importância da humanização no atendimento ao cidadão.

Durante a semana, mais de 50 servidores do Incra participarão das capacitações presenciais, com transmissão virtual para os colaboradores das unidades de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira. Essa abordagem assegura que todas as equipes estejam alinhadas aos novos padrões de atendimento, promovendo uma melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados.

No primeiro dia, os servidores participaram do treinamento sobre “Política de Atendimento com Qualidade, Inclusão e Equidade”, que abordou a importância de proporcionar um atendimento acessível e respeitoso para todos os cidadãos. Ao longo da semana, serão oferecidos treinamentos em diversas áreas, como “Linguagem Simples no Atendimento ao Público”, “Sistema de Gestão da Qualidade”, com foco nos fluxos de atendimento, e “Posturas e Comportamentos no Serviço Público”, todos voltados para melhorar a comunicação e a eficiência no serviço prestado.

A diretora da OCA, Fran Brito, destacou a importância das temáticas que serão abordadas para os servidores do Incra. “Para trabalhar com atendimento público precisamos entender que nosso público é diverso, é plural, e é por isso que nós, como servidores públicos, precisamos estar capacitados a atender cada um dentro das suas necessidades e individualidades, com a mesma eficiência e qualidade”, enfatizou.

A Política de Atendimento ao Cidadão, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 3.357, de 2008, fundamenta-se no princípio de que todo cidadão acreano tem o direito de receber um atendimento de qualidade, realizado com atenção, cortesia e respeito. A política visa garantir que as instituições públicas do Estado priorizem o bem-estar e a dignidade de cada pessoa atendida, promovendo um serviço público mais humano e eficiente.

Márcio Alecio, superintendente do Incra, agradeceu pela parceria estabelecida com a OCA. “Nosso intuito é capacitar cada vez mais os nossos servidores. Com o apoio da OCA e todo o conhecimento que a equipe está trazendo para nossos colaboradores, tenho certeza de que logo estaremos oferecendo um serviço público com mais qualidade para a nossa população”, enfatizou.

Janaína Marques, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Capacitações da OCA, comentou sobre a estratégia adotada. “Estamos oferecendo um treinamento que combina eficiência e empatia, preparando os servidores para melhor atender às demandas dos cidadãos de forma ágil e humanizada”, comentou.

Uma das servidoras do Incra, Maria Margarida Alves, compartilhou sua expectativa com as capacitações. “Esse primeiro momento já foi muito enriquecedor. Tenho certeza de que tudo o que estamos aprendendo aqui será fundamental para melhorarmos a qualidade do nosso trabalho e o atendimento que oferecemos”, destacou.

Essa semana de capacitações marca a etapa final da implantação da Política de Atendimento no Incra. Durante meses, a equipe técnica da OCA acompanhou e apresentou propostas de melhorias para a equipe de atendimento do órgão, algumas das quais já foram implantadas. Essas ações visam aprimorar não apenas o atendimento, mas também a estrutura organizacional e os processos internos do instituto, refletindo um compromisso contínuo com a qualidade e a eficiência.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários