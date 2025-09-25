fbpx
Homem é condenado a quase 20 anos de prisão por tentar matar ex-esposa em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

Crime ocorreu em 2024; vítima sobreviveu após ser esfaqueada e passar 15 dias internada

O detento Alcemir Feitosa Rodrigues foi condenado nesta quarta-feira (17) a 19 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio contra a ex-esposa. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada no Fórum Criminal de Rio Branco.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, divulgada pela TV 5, o crime aconteceu na noite de 24 de agosto de 2024, quando Edilene Ângelo da Silva, de 32 anos, voltava do trabalho no setor de limpeza do Pronto-Socorro da capital para sua residência, no bairro Chico Mendes.

No trajeto, a vítima foi surpreendida pelo ex-marido, que a atacou com dois golpes de faca, um deles atingindo o pulmão. Mesmo gravemente ferida, Edilene conseguiu correr até a casa da mãe para pedir ajuda e foi levada ao hospital, onde permaneceu internada por 15 dias.

Segundo o promotor Carlos Pescador, o crime foi motivado pelo fato de o réu não aceitar o fim do relacionamento.

Geral

Polícia Civil fecha ponto de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul e prende casal

Publicado

11 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Bar usado como fachada para o tráfico de drogas no Centro é desarticulado pela PCAC. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) através do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), em Cruzeiro do Sul, deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma ação que resultou na prisão de um casal,  M.S.S., e J.O.S., flagrados em um bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central da cidade.

O local, situado na região conhecida como “Palha do Arroz”, era investigado por concentrar grande movimentação de usuários, além de funcionar como ponto de prostituição e espaço dominado por membros da facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem policial, foram encontradas quantidades expressivas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e elevada soma de dinheiro trocado, típico da mercancia de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi apreendido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da localidade.

Casal é preso por tráfico e associação para o tráfico em ação da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro de Cruzeiro do Sul, sendo inclusive citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no mesmo espaço.

O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, destacou o impacto da operação. “Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios”, informou o delegado.

Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações.

Fonte: PCAC

Geral

Tragédia marca aniversário de Sena Madureira: dois jovens morrem em acidente de trânsito

Publicado

2 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Adolescente de 15 anos e jovem de 18 não resistiram após colisão violenta; terceiro ocupante do veículo foi transferido para Rio Branco

No dia em que Sena Madureira completa 121 anos de fundação, uma tragédia abalou a cidade. Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (25), na Rua Cunha Vasconcelos, deixou dois jovens mortos e outro ferido.

As vítimas fatais foram identificadas como “Marcinho”, de 15 anos, filho do radialista Márcio Farias, e Maicon, de 18 anos, neto do ex-vereador Canário.

Segundo informações preliminares, os jovens trafegavam em um carro que colidiu violentamente contra uma caminhonete estacionada. O impacto foi tão forte que os dois não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Um terceiro ocupante do veículo, ainda não identificado, ficou ferido e foi transferido para a capital Rio Branco, onde recebe atendimento médico.

Relatos apontam que o grupo retornava da Exposena, tradicional feira do município, momentos antes do acidente.

 

Geral

Jovem motociclista fica ferido em colisão com caminhão na BR-317, em Boca do Acre

Publicado

13 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu cortes e fraturas após acidente e foi transferido para hospital em Rio Branco (AC)

Na tarde desta terça-feira (23), um grave acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Estrada do Piquiá (BR-317), em Boca do Acre (AM).

A vítima, identificada como Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu um corte no rosto, outro nos braços esquerdo e direito, fratura em um dedo e apresentava ainda suspeita de fratura na bacia. Apesar da gravidade, seu estado de saúde foi considerado estável.

Segundo informações preliminares, Francisco conduzia uma motocicleta Honda CG preta no sentido Piquiá quando um caminhão, ao entrar em um posto de combustíveis, colidiu contra a moto. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo.

Populares acionaram a ambulância do município, que o levou ao Hospital Regional Maria Geny Lima. Devido à complexidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC), onde passou por avaliação no setor de Traumatologia.

O motorista do caminhão se apresentou espontaneamente à Delegacia de Boca do Acre, onde prestou depoimento. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades.

