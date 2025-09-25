Homem é condenado a quase 20 anos de prisão por tentar matar ex-esposa em Rio Branco

Crime ocorreu em 2024; vítima sobreviveu após ser esfaqueada e passar 15 dias internada

O detento Alcemir Feitosa Rodrigues foi condenado nesta quarta-feira (17) a 19 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio contra a ex-esposa. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada no Fórum Criminal de Rio Branco.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, divulgada pela TV 5, o crime aconteceu na noite de 24 de agosto de 2024, quando Edilene Ângelo da Silva, de 32 anos, voltava do trabalho no setor de limpeza do Pronto-Socorro da capital para sua residência, no bairro Chico Mendes.

No trajeto, a vítima foi surpreendida pelo ex-marido, que a atacou com dois golpes de faca, um deles atingindo o pulmão. Mesmo gravemente ferida, Edilene conseguiu correr até a casa da mãe para pedir ajuda e foi levada ao hospital, onde permaneceu internada por 15 dias.

Segundo o promotor Carlos Pescador, o crime foi motivado pelo fato de o réu não aceitar o fim do relacionamento.

