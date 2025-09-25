Homem é condenado a quase 20 anos de prisão por tentar matar ex-esposa em Rio Branco

De acordo com as investigações, o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro de Cruzeiro do Sul, sendo inclusive citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no mesmo espaço.
O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, destacou o impacto da operação. “Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios”, informou o delegado.
Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações.
