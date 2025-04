Homem é condenado a mais de 31 anos de prisão por feminicídio no Bujari

O governador do Acre, Gladson Camelí, esteve na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) nesta terça-feira, 15, para efetivar a entrega de equipamentos para a modernização e fortalecimento das atividades do instituto no estado. Somados, os investimentos totalizam R$ 1.254.700, proveniente de recursos próprios do Imac, Fundo da Amazônia e Fundo Especial do Meio Ambiente (Fecca).

Entre os equipamentos estão drones, computadores e notebooks que vão ajudar na agilidade dos processos e melhoria da qualidade dos serviços à população.

“Mais uma vez venho reforçar aquela política que tenho afirmado, que é de criar condições para que todos os nossos servidores do Estado possam exercer melhor e com mais praticidade o seu trabalho para que a gente melhore e cuide das pessoas. Esse é o nosso objetivo do Estado: criar as condições para que os nossos servidores possam desenvolver cada dia mais os seus serviços”, destacou.

Camelí destacou que essa fiscalização é essencial, não só para a preservação da natureza, mas também para a saúde humana. “A deterioração do nosso meio ambiente acarreta uma série de problemas que se reflete na própria qualidade de vida da nossa população. Portanto, temos que ter responsabilidade como gestores públicos na execução das nossas funções”, completou.

Em sua fala, em nome do presidente do Imac, André Hassem, agradeceu o empenho de toda a equipe governamental pela dedicação no desenvolvimento das ações.

Já a vice-governadora Mailza Assis acredita que sua gestão, ao lado do governador, entra para a história como a que mais reestruturou sedes para que os servidores possam desenvolver seu trabalho com eficiência, agilidade e segurança:

“Este governo deu atenção aos cenários, às estruturas, prédios e equipamentos que dão mais condições para os servidores trabalharem melhor. Nós que temos uma política forte de meio ambiente, temos que observar de perto todas essas ações. Temos política com boas práticas e somos exemplo internacional pelas ações voltadas para o meio ambiente, por isso precisamos continuar sendo essa referência”.

Nova era de modernização

O presidente do Imac enfatizou que esse é o pontapé de uma série de ações de fortalecimento do instituto, que já deve inaugurar nos próximos meses a nova sede e implantar o Sistema de Meio Ambiente do Acre (S-Imac). Hassem destacou que o governador Gladson Camelí tem feito história ao reestruturar os espaços públicos.

“Todo esse equipamento é para ajudar toda a área técnica, e, com isso, nós vamos dar melhores condições de atendimento e mais celeridade para assistir o homem do campo, o agricultor, o pecuarista e os empreendedores do nosso estado. Prevemos também nos próximos meses o nosso sistema, que vai possibilitar que todos os procedimentos sejam digitais, e o agricultor vai poder acessá-lo da comunidade dele”, revela.

Em sua fala, o presidente reforçou, ainda, que os investimentos no Imac colaboram para um ambiente de negócios fomentado, impactando na economia do estado, já que gera emprego e renda, pois qualquer obra precisa do licenciamento ambiental.

“Você traz condições melhores de arrecadação para o Estado e dá uma resposta para que possa ter a circulação, porque o PIB passa pelo Imac, que é onde se inicia tudo. Hoje, para buscar uma linha de crédito em qualquer instituição bancária, tem que ter a licença ambiental, e trabalhamos hoje para ampliar isso e dar mais agilidade nas respostas do Estado”, reforça.

Elo entre as instituições

Estiveram presentes na entrega, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e o promotor Alekine Lopes, da Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre. Os dois destacaram a importância do elo das instituições em prol da população.

“O Acre está crescendo e o Imac também está crescendo junto. Qualquer licença ou obra que ocorra no Estado, o Imac está presente. Cada passo que o governo tem dado, cada avanço do governo, a população é beneficiada. Enquanto presidente da Aleac vamos estar justamente pra isso, para que as coisas aconteçam este ano. O Estado está gerando emprego e renda e quem ganha é a população”, acrescentou o presidente da Aleac.

Já o promotor Alekine Lopes frisou que a modernização dos sistema é um importante passo para que os produtores entendam os processos e tenham mais conhecimento do valor gerado pela preservação, agilizando procedimentos e expandindo acessos.

“Não adianta fazermos qualquer coisa sem as condições tecnológicas. O MP [Ministério Público] hoje em dia está no meio, entre o cidadão e o Poder Executivo, e precisamos mudar a abordagem. Embargar, multar, faz parte, mas precisamos apostar em tecnologia para que o produtor entenda que preservar o meio ambiente também gera renda e não é antagônico ao desenvolvimento e acredito que, neste sentido, os sistemas agroflorestais são nossa salvação”, avalia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários