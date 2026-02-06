Conecte-se conosco

Homem é condenado a 39 anos de prisão por homicídio ocorrido no Calafate

Publicado

2 horas atrás

em

Crime foi marcado por extrema crueldade e motivado por disputa entre facções criminosas; julgamento aconteceu sete anos após o assassinato

Tiago Silva, condenado a 39 anos por execução.

O Tribunal do Júri condenou Tiago Gomes da Silva a 39 anos de prisão pelo assassinato de David Rodrigues da Silva, crime ocorrido em 2018 no Conjunto Laélia Alcântara, região do bairro Calafate, em Rio Branco. A sentença reconheceu os crimes de homicídio triplamente qualificado, além da participação do réu em organização criminosa.

De acordo com a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, o homicídio foi praticado com extrema crueldade. Conforme os autos do processo, a vítima foi atingida por disparos à curta distância e, mesmo gravemente ferida, ainda tentou fugir. No entanto, foi alcançada novamente e executada com um tiro na cabeça, descrito como “tiro de misericórdia”.

O julgamento foi realizado no Fórum Criminal de Rio Branco e concluído na tarde de quinta-feira (5). A dosimetria da pena foi fixada pelo juiz Fábio Costa, que presidiu a sessão do júri.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por disputa de território entre facções criminosas que atuavam na região do Calafate. Na noite de 4 de outubro de 2018, David Rodrigues da Silva saiu de casa e seguia de bicicleta pela Rua Flamengo quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo efetuou os primeiros disparos pelas costas.

Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu percorrer alguns metros, mas foi novamente alcançada. Tiago Gomes da Silva teria se aproximado e efetuado o disparo fatal antes de fugir com o comparsa. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, David já estava sem vida.

Identificado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado foi preso ainda durante a fase investigativa. A condenação ocorreu sete anos e três meses após o crime.

Geral

Polícia Civil prende mulher foragida da Justiça em Tarauacá

Publicado

2 horas atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

Mulher acusada de ataque com faca é localizada e presa pela Polícia Civil do Acre. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu na tarde da última quinta-feira, dia 5, um mandado de prisão contra uma mulher identificada pelas iniciais E.C.C.S., de 30 anos, que estava foragida da Justiça.

A prisão ocorreu na Rua Manoel Lourenço, em via pública. De acordo com a polícia, a suspeita não ofereceu resistência no momento da abordagem e foi conduzida normalmente até a delegacia.

Segundo as investigações, E.C.C.S. é acusada de ter atentado contra a vida de outra mulher, desferindo golpes de faca. A vítima conseguiu fugir e, graças a isso, sobreviveu ao ataque.

Após a captura, a mulher foi encaminhada para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ela permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.

Geral

Criança de 7 anos é atropelada ao atravessar avenida na Baixada da Sobral

Publicado

2 horas atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

Acidente ocorreu na Avenida Sobral; motociclista também ficou ferido e ambos foram encaminhados para unidades de saúde

Uma criança de 7 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (6) após ser atropelada por uma motocicleta ao tentar atravessar a Avenida Sobral, nas proximidades do 1º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O motociclista envolvido no acidente, Moisés Marinho, de 46 anos, também sofreu ferimentos.

De acordo com informações de testemunhas, a criança estava sozinha e atravessava a via para ir a um mercado quando foi atingida por uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa MZU-7465, que trafegava no sentido centro–bairro.

Com o impacto, a vítima foi arremessada por aproximadamente cinco metros, sofrendo fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e diversas escoriações pelo corpo. O motociclista apresentou escoriações nos braços e nas mãos.

Populares que presenciaram o atropelamento prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o atendimento no local. Após os procedimentos, Moisés foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. A criança, acompanhada da mãe, foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.

Geral

Polícia prende seis suspeitos de furtar barcos e motores de comunidades ribeirinhas no Acre

Publicado

2 horas atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

Quatro embarcações e dois motores de popa foram recuperados às margens do Rio Juruá; grupo confessou os crimes durante abordagem

Foram apreendidos diversos objetos suspeitos, entre eles rádios portáteis, peças de motor de popa, óleo lubrificante, caixas de som, mochilas e mantimentos, que seriam utilizados para permanência em áreas de mata. Foto: captada 

Seis homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5) sob suspeita de furtar embarcações e motores de popa usados por comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo. A ação resultou na recuperação de quatro barcos de alumínio e dois motores, itens essenciais para a locomoção e o sustento de famílias da região.

As investigações começaram após um morador relatar à polícia que havia ouvido jovens comentando sobre os furtos ocorridos na noite anterior e indicar o possível endereço de um dos envolvidos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o grupo em uma residência, com indícios de uso de entorpecentes, e apreenderam objetos como rádios portáteis, peças de motor, óleo, caixas de som e mantimentos.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram a participação nos crimes e informaram onde o material estava escondido. Com o apoio de uma embarcação, os PMs localizaram os barcos e motores em uma área de difícil acesso às margens do Rio Juruá, cercada por mata e regiões alagadas. Todos os presos e os itens recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.

Com o apoio de uma embarcação, os policiais localizaram quatro barcos de alumínio e dois motores de popa às margens do Rio Juruá. Foto: captada 

