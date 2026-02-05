Homem é condenado a 26 anos de prisão por tentar matar mulher

O Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira condenou Raimundo Nonato de Lima a 26 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime foi praticado em abril de 2025.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o réu desferiu dois golpes de faca contra a vítima, atingindo a região do ombro. As lesões expuseram a mulher a risco de morte, em razão da proximidade de uma artéria considerada vital. O ataque teria sido motivado por ciúmes, e o acusado estava sob efeito de álcool.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram três qualificadoras, e o magistrado fixou a pena pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado por motivo torpe. Além da pena de prisão, o condenado também deverá pagar indenização equivalente a cinco salários mínimos à vítima, por danos morais e materiais, além de multa.

A ação penal foi conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira.

Relacionado

Comentários