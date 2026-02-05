Geral
Homem é condenado a 26 anos de prisão por tentar matar mulher
O Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira condenou Raimundo Nonato de Lima a 26 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime foi praticado em abril de 2025.
De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o réu desferiu dois golpes de faca contra a vítima, atingindo a região do ombro. As lesões expuseram a mulher a risco de morte, em razão da proximidade de uma artéria considerada vital. O ataque teria sido motivado por ciúmes, e o acusado estava sob efeito de álcool.
Durante o julgamento, os jurados reconheceram três qualificadoras, e o magistrado fixou a pena pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado por motivo torpe. Além da pena de prisão, o condenado também deverá pagar indenização equivalente a cinco salários mínimos à vítima, por danos morais e materiais, além de multa.
A ação penal foi conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira.
Investigação da Polícia Civil resulta em prisão e apreensão de fuzil na fronteira
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, realizou na tarde da última quarta-feira, 4, uma operação que resultou na prisão em flagrante de R.S.C., de 27 anos, suspeito de integrar organização criminosa e de manter armas de fogo em situação ilegal. A ação é resultado de investigações que vinham sendo conduzidas na região de fronteira para combater o avanço de grupos criminosos e a circulação de armamento pesado.
A ofensiva policial teve início após denúncia anônima indicando a localização de um fuzil ligado a uma liderança criminosa. Após monitoramento do local, os investigadores encontraram a arma escondida em uma residência no bairro Francisco José Moreira, onde também foram apreendidas munições de diversos calibres, incluindo 9mm, 7,62 e cartuchos calibre 12, além de munições de elastômero.
Com a confirmação do material apreendido, as equipes deram continuidade às diligências e localizaram o suspeito trafegando pela BR-317, onde foi interceptado e abordado. Durante a revista, os policiais encontraram com R.S.C. um revólver calibre .38 municiado e um aparelho celular, que também será analisado no curso da investigação.
De acordo com o delegado Erick Maciel, a operação demonstra o trabalho firme da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado. “Essa prisão é fruto de investigação qualificada e de uma resposta rápida às denúncias da população. Nosso objetivo é retirar de circulação armas que alimentam a violência e enfraquecer a estrutura das organizações criminosas que atuam na região”, destacou.
O suspeito foi autuado por participação em organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça na Comarca de Brasiléia. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, que irá verificar as condições das armas e se houve uso recente em ações criminosas.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL
DHPP prende suspeito com arma e drogas durante operação no bairro Belo Jardim
Mandados de busca tinham como foco apurar ao menos seis atentados a tiros registrados no 2º Distrito de Rio Branco
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes endereços do bairro Belo Jardim, na quarta-feira (4), investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) efetuaram uma prisão em flagrante. A operação teve como objetivo reunir informações para esclarecer pelo menos seis atentados a tiros ocorridos no 2º Distrito de Rio Branco.
Em uma das residências alvos da ação, os policiais prenderam José Álisson de Lima, apontado como integrante de facção criminosa. Com ele, foram apreendidos um revólver Taurus calibre .38 municiado, cerca de um quilo de entorpecente e dinheiro, supostamente proveniente do tráfico de drogas.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ainda nesta quinta-feira, José Álisson deve passar por audiência de custódia no Fórum Criminal da capital.
De acordo com o delegado Leonardo Ribeiro, da DHPP, a ação policial tinha como foco principal o cumprimento dos mandados de busca para obtenção de provas relacionadas aos atentados registrados na região, que envolveram sequestros de motoristas de aplicativo e deixaram várias pessoas baleadas.
“Na verdade, ele não estava sendo investigado nos casos dos atentados. No entanto, como estava na casa de um suspeito, doravante seu nome fará parte da lista. Inclusive, a arma apreendida com ele deverá passar por perícia”, explicou o delegado.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos nos crimes registrados no 2º Distrito de Rio Branco.
Parque Wildy Viana abriga 39 famílias atingidas pela cheia do Rio Acre em Rio Branco
Espaço também mantém abrigo exclusivo para pets resgatados e reúne ações integradas de assistência social, saúde e segurança
O Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco, segue funcionando como um dos principais pontos de acolhimento para famílias afetadas pela cheia do Rio Acre. Atualmente, o local abriga 39 famílias, totalizando 115 pessoas, além de contar com uma estrutura separada para receber animais domésticos resgatados das áreas alagadas.
As informações foram detalhadas por Edmilson Balbino da Silva, representante da Defesa Civil Municipal, durante acompanhamento da estrutura montada no parque. Segundo ele, além do atendimento às famílias desalojadas, o município organizou um espaço específico para acolhimento de pets. “Estamos hoje aqui já abrigando os alagados e nessa demanda também temos o abrigo de pets”, afirmou.
De acordo com Balbino, 26 animais estão atualmente sob os cuidados da equipe de zoonoses, com acompanhamento diário. “Temos hoje 26 animais sob os cuidados da nossa zoonose. Tem vacinação e a ação diária necessária pra todos eles”, disse.
Além do alojamento, o parque oferece alimentação três vezes ao dia, atendimento de saúde, assistência social e reforço na segurança, com a instalação de um ponto de apoio da Polícia Militar dentro da área do abrigo.
Ao avaliar a atuação do município, Balbino destacou que a estrutura envolve o trabalho conjunto de diversas secretarias. “Hoje a gente faz a avaliação perfeita, muito produtiva, porque a gente tem um envolvimento de várias secretarias”, declarou. Ele ressaltou ainda que a prioridade da gestão municipal é garantir dignidade às famílias acolhidas. “É uma preocupação do prefeito trazer o melhor e dar dignidade para os nossos alagados”, completou.
Segundo a Defesa Civil, moradores de vários bairros já precisaram ser encaminhados ao abrigo, incluindo Seis de Agosto, Baixada da Habitasa, Ayrton Senna e Taquari, além de outras regiões mais baixas da capital, tradicionalmente as primeiras a serem atingidas quando o rio se aproxima da cota de transbordo.
Entre as famílias acolhidas está a dona de casa Bianca, moradora do bairro Ayrton Senna, que está no parque há quatro dias com os filhos. Ela relatou já ter enfrentado cheias em outros anos e avaliou de forma positiva a assistência recebida no abrigo.
A permanência da estrutura no Parque Wildy Viana dependerá do comportamento do rio nos próximos dias. Embora o nível já esteja abaixo da cota de transbordo, Balbino alertou para o risco de novas oscilações provocadas pelas chuvas e pela influência das cabeceiras. “O rio permanece em oscilação, dependendo do fator biométrico, da chuva, das cabeceiras”, explicou, destacando que chuvas em regiões como Brasiléia acabam refletindo diretamente em Rio Branco. “Toda essa água passa por aqui”, afirmou.
Caso haja uma trégua nas chuvas, a Defesa Civil trabalha com a expectativa de aguardar cerca de 11 dias antes de iniciar a avaliação para o retorno seguro das famílias às suas residências.
Outro ponto destacado foi a separação do abrigo destinado aos animais, mantido distante da área das famílias, como medida de segurança. “A gente mantém essa dinâmica de cuidar dos animais em um local separado, pra que evite agressões de animal em criança”, concluiu.
