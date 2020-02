Jovem conheceu homem pela rede social, foi ao seu encontro e foi embriagada. Apena deve ser cumprida na prisão de Villa Busch

O procurador do Departamento de Pando, Juan Carlos Cuéllar, informou a imprensa que, o Primeiro Tribunal de Sentença da Capital emitiu uma sentença condenando 18 anos de prisão por Rene K. Chura Ocampo, por cometer o crime de estupro a um menor de idade, que haviam se conhecido através das redes sociais, a pena deve ser cumprida na prisão de Villa Busch, na cidade de Cobija.

“Em uma audiência de julgamento oral, o Ministério Público apresentou evidências consistindo no atestado médico forense da criança, amostra fotográfica de uma propriedade onde o acusado consumiu o fato, entrevista informativa da vítima, relatório psicológico especializado e outros que conseguiram provar que o acusado ele é o autor dos ilícitos”, disse Cuellar.

De acordo com as investigações, o fato foi relatado em 26 de fevereiro de 2018 na cidade de Cobija, quando a irmã mais nova saiu de casa cedo para procurar a vítima que não retornou da noite anterior. Ao retornar por volta do meio-dia, a adolescente voltou para casa e denunciou o agora condenado, que a fez consumir bebidas alcoólicas e abusar sexualmente dela.

De acordo com a relação dos fatos, a vítima conheceu o condenado por meio das redes sociais e decidiu se encontrar pessoalmente na casa de um amigo do estuprador, onde consumiram bebidas alcoólicas até as 03h00 da manhã. Então, o homem a enganou dizendo que a levaria para sua casa e, aproveitando o fato de que ela estava bêbada, abusou sexualmente da jovem.

