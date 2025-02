Homem é brutalmente agredido e jogado em área de mata em Rio Branco

Manoel Delmiro sofreu fratura no braço e precisou ser transferido para Rio Branco

O motociclista Manoel Delmiro da Silva, de 36 anos, ficou ferido após colidir sua moto com uma caminhonete na noite desta quinta-feira (30), no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Nicácio Teixeira, no bairro da Pista, em Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com testemunhas, Manoel trafegava pela via quando colidiu com o veículo. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelo Policiamento de Trânsito.

O motorista da caminhonete parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima sofreu uma fratura fechada no braço esquerdo e foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Devido à gravidade da lesão, Manoel foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deverá passar por cirurgia.

