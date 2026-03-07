Conecte-se conosco

Homem é brutalmente agredido com ripas de madeira e tem pé atropelado em Rio Branco

Publicado

5 minutos atrás

em

Vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos na cabeça, hematomas pelo corpo e suspeita de fratura

Um homem identificado como Antônio Rafael Sousa de Albuquerque, de 33 anos, ficou ferido após sofrer uma violenta agressão na noite desta sexta-feira (6), no loteamento Vila Maria, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Antônio estava bebendo em via pública na companhia de amigos quando iniciou uma discussão por motivos ainda desconhecidos. Durante o desentendimento, alguns dos envolvidos teriam se armado com ripas de madeira e passaram a agredir a vítima.

Ainda segundo relatos, além das agressões, os suspeitos teriam utilizado um veículo para passar por cima do pé esquerdo de Antônio antes de fugir do local tomando rumo ignorado.

Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar atendimento. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Antônio foi entregue ao setor de traumatologia, onde passou por avaliação médica. Ele apresentava um corte na cabeça, diversos hematomas nas costas e no tórax, além de suspeita de fratura no pé esquerdo. Apesar das lesões, o estado de saúde é considerado estável.

Até o momento, a Polícia Militar do Acre não foi acionada para a ocorrência, e não há informações sobre a identificação dos suspeitos envolvidos na agressão.

Jovem de 23 anos tem lábios arrancados após mordida de companheiro

Publicado

38 minutos atrás

em

7 de março de 2026

Por

Divulgação/HGE
Imabem colorida, AL: jovem de 23 anos tem lábios arrancados após mordida de companheiro - Metrópoles

Uma jovem, de 23 anos, teve os lábios arrancados após ser mordida pelo companheiro durante uma agressão dentro de casa. O caso ocorreu na terça-feira (3/5) no município de Viçosa (AL).

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), a vítima, identificada apenas como Raquel, discutia com o suspeito, José Williams, quando foi atacada. Durante a agressão, o homem teria mordido o rosto da companheira e arrancado parte dos lábios dela.

Raquel foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde precisou passar por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

Familiares ainda colocaram a parte do lábio arrancada em um recipiente com gelo na tentativa de possibilitar o reimplante. No entanto, a gravidade da lesão impediu que o procedimento fosse realizado.

Após o ataque, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Polícia busca por suspeito

De acordo com o delegado regional Fernando Lustosa, da 9ª Delegacia Regional de Polícia (9ª DRP), testemunhas e familiares da vítima foram ouvidos no decorrer das investigações.

A jovem também passou por exame de corpo de delito e deverá realizar perícia complementar no Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.

A corporação instaurou inquérito para investigar o caso, tratado como violência doméstica. Medidas cautelares devem ser encaminhadas à Justiça para responsabilizar o suspeito.

O casal estava junto s e tem quatro filhos. Até o momento, não há confirmação da prisão de José Williams nem informações sobre o paradeiro dele.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Suspeito de violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Senador Guiomard

4 horas atrás

4 horas atrás

em

7 de março de 2026

Por

Homem investigado por agressão e ameaças contra ex-companheira é preso pela Polícia Civil. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 6, um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais J. F. D. S., de 59 anos, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido em janeiro deste ano na zona rural do município. Após procurar a delegacia para registrar a ocorrência, a vítima foi ouvida pelos investigadores e encaminhada para exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões compatíveis com as agressões relatadas.

Diante das evidências reunidas durante a investigação, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário, medida que foi deferida e cumprida nesta sexta-feira pelos policiais civis.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Barros, destacou a importância da denúncia e da atuação rápida da polícia para garantir a proteção das vítimas de violência doméstica.

“Assim que a vítima procurou a delegacia, foram adotadas todas as medidas necessárias para apurar os fatos e resguardar sua integridade. A prisão preventiva é uma medida importante para interromper o ciclo de violência e garantir que o suspeito responda pelos atos perante a Justiça”, afirmou o delegado.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial e será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.

Motorista perde controle e colide caminhonete contra palmeira na rotatória da Arena da Floresta

4 horas atrás

4 horas atrás

em

7 de março de 2026

Por

Um motorista colidiu a caminhonete que conduzia contra uma palmeira na madrugada deste sábado (7), na rotatória do estádio Arena da Floresta, localizada na Avenida Amadeu Barbosa, no bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o condutor trafegava pela avenida em uma caminhonete Ford Ranger de cor branca quando perdeu o controle da direção, subiu na rotatória e acabou colidindo contra uma palmeira.

Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou destruída. Apesar da força da batida, o motorista sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não chegou a ser acionado para atender a ocorrência.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Acre estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. Após os trâmites, o veículo foi removido da via.

Com informações de AC24horas

