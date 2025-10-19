Homem é brutalmente agredido com golpes de ripa no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco

Um homem identificado como Luiz Fernando da Silva Vieira, de 24 anos, foi brutalmente agredido na noite deste sábado (18), na Rua 12 de Outubro, no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas, Luiz foi encontrado dentro de uma residência, com vários ferimentos pelo corpo. Testemunhas relataram que ele teria sido agredido com golpes de ripa, mas as circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, Luiz apresentava um corte profundo na cabeça e fraturas nos dois braços. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada. Apesar da gravidade das lesões, seu estado de saúde é considerado estável.

Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime permanece desconhecida. A Polícia Militar não chegou a ser acionada durante a ocorrência, mas o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

