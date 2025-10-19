Geral
Homem é brutalmente agredido com golpes de ripa no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco
Um homem identificado como Luiz Fernando da Silva Vieira, de 24 anos, foi brutalmente agredido na noite deste sábado (18), na Rua 12 de Outubro, no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas, Luiz foi encontrado dentro de uma residência, com vários ferimentos pelo corpo. Testemunhas relataram que ele teria sido agredido com golpes de ripa, mas as circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Luiz apresentava um corte profundo na cabeça e fraturas nos dois braços. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada. Apesar da gravidade das lesões, seu estado de saúde é considerado estável.
Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime permanece desconhecida. A Polícia Militar não chegou a ser acionada durante a ocorrência, mas o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Monitorado da Justiça é espancado e ferido a golpes de faca no bairro Habitada, em Rio Branco
Um homem identificado como Francisco da Conceição Alencar, de 42 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, foi violentamente agredido na noite deste sábado (18), na Rua Venezuela, bairro Habitada, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas à polícia, Francisco bebia na companhia de amigos quando outro homem, também monitorado pela Justiça e ainda não identificado, chegou de forma inesperada e iniciou as agressões utilizando pedaços de madeira e uma faca. Após o ataque, o agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para o local. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Francisco apresentava corte na cabeça, fratura no braço direito, ferimento profundo no mesmo braço e um corte no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada e seu estado de saúde é estável.
Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas pela região, mas não localizaram o agressor.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.
Empresários acreanos participam da Feira do Empreendedor 2025, em São Paulo
Em uma missão organizada pelo Sebrae no Acre, um grupo de empresários acreanos participa da Feira do Empreendedor 2025 (FE25), de 15 a 18 de outubro, em São Paulo. O evento tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo com foco na geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços.
A Feira é realizada pelo Sebrae São Paulo e está em sua 14ª edição. Este ano, tem como tema a “Inteligência Empreendedora”, conectando o uso crescente da Inteligência Artificial ao conhecimento especializado fornecido pela instituição aos pequenos negócios.
Participando do evento pela primeira vez, Mayara Lima, da empresa Amarelinha do Acre, destaca que a experiência proporcionada pelo Sebrae abre portas. “É maravilhoso conhecer empresas que um dia já foram pequenas chegaram aonde estão. O mais necessário em um evento como esse são as experiências, o networking que construímos. Para mim está sendo um momento mágico, aqui é o universo do empreendedorismo”, declarou.
A programação da Feira inclui palestras, painéis, atendimentos, consultorias, rodadas de negócios e oportunidades de networking, além da participação de especialistas em diversas temáticas.
Missão ALI
Empresas dos segmentos de comércio, serviço e indústria que participaram do Projeto ALI Produtividade este ano, também integram a comitiva da FE25. “Estar aqui hoje significa muito. Aqui, eu posso fazer networking. Estou aprendendo bastante e vou sair daqui com uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha”, afirmou Rubia Paiva, da Belas Secrets LTDA.
Ao todo, 24 empresários compõem a comitiva da FE25, sendo 10 deles representantes de empresas dos segmentos de comércio, serviço e indústria que participaram do Projeto ALI Produtividade este ano.
Para Adauto Messias de Paula, da Cooperativa Juruá Alimentos, a feira traz, além de conhecimento, novas oportunidades. “O Sebrae tem sempre valorizado os pequenos negócios, o empreendedorismo, o cooperativismo trazendo a gente para poder conhecer algo novo e as tendências”, concluiu.
Para conhecer mais sobre as ações do Sebrae, acompanhe o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.
Funcionário de barco sofre queimaduras graves em incêndio durante transporte de combustível no Juruá
Vítima teve roupa impregnada de gasolina e pegou fogo ao acender isqueiro para fazer café; família recebe doações para custear tratamento médico
Um grave acidente na tarde de sexta-feira (10) deixou Francisco Edinelson Lima do Rosário com queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio a bordo de uma embarcação que transportava combustível e passageiros no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com relatos da esposa, Maria Rosineire Saboia da Silva, o funcionário havia participado do abastecimento do barco e, ao tentar preparar um café para a tripulação, sua roupa – ainda impregnada de gasolina – pegou fogo ao acender um isqueiro.
A vítima foi socorrida e internada em estado grave no Hospital do Juruá, onde já passou por duas cirurgias. Familiares e amigos organizaram uma campanha de doações via PIX (703.194.792-85) para auxiliar nas despesas médicas. O caso reacendeu discussões sobre a falta de fiscalização e segurança no transporte fluvial de combustíveis na região.
“Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás, pra não dar prejuízo, mas foi o vapor da gasolina que pegou fogo”, declarou a esposa.
Edinelson foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado delicado. Já passou por duas cirurgias e deve enfrentar novos procedimentos nos próximos dias.
Diante da gravidade da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária nas redes sociais para arrecadar fundos. Morador de Marechal Thaumaturgo e pai de uma bebê de apenas um ano, Edinelson conta com o apoio da esposa, que permanece em Cruzeiro do Sul acompanhando o tratamento.
A família pede ajuda da comunidade: “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem divulgada online.
As doações podem ser feitas via Pix: 703.194.792-85
