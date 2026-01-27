Homem é baleado no pé após ataque motivado por ciúmes em bar de Rio Branco

Suspeito armado com escopeta fugiu após o disparo; vítima foi socorrida pelo Samu e passa bem

Adriano Marinho, de 36 anos, foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (26), em um bar localizado na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Adriano estava no local com a namorada, consumindo bebidas alcoólicas, quando o ex-namorado dela chegou de forma inesperada. Movido por ciúmes, o homem se aproximou armado com uma escopeta e tentou matar a vítima, efetuando um disparo que atingiu o pé esquerdo de Adriano. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o autor do disparo, porém, até o momento, ele não foi encontrado.

O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado para investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

