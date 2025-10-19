Conecte-se conosco

Acre

Homem é baleado na cabeça em tentativa de homicídio no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco

51 minutos atrás

Um homem identificado como Alisson Oliveira Francelina, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Travessa Fialho, bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido cerca de sete disparos de arma de fogono local. Testemunhas informaram que os tiros teriam sido efetuados por ocupantes de um veículo modelo HB20, que passou em alta velocidade atirando contra a vítima.

Alisson estava em um bar quando foi surpreendido pelos atiradores. Um dos disparos atingiu a região cervical, na parte posterior da cabeça (nuca), causando ferimento grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi entubada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo.

A Polícia Militar isolou a área e colheu depoimentos de testemunhas. O carro utilizado na ação criminosa fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Acre

Com mais de 150 mil atendimentos, Juntos Pelo Acre chega em Brasileia e disponibiliza serviços para população da zona rural

15 minutos atrás

19 de outubro de 2025

População do km 68, zona rural de Brasileia, foi mais um município contemplado pelo Juntos Pelo Acre. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

As ações sociais do Juntos Pelo Acre, maior programa social do governo do Estado, liderado pela vice-governadora Mailza Assis, já beneficiou mais de 150 mil pessoas em 2025.

Neste sábado, 18, a ação chegou ao km 68, zona rural de Brasileia, levando um dia de cidadania com serviços gratuitos para centenas de moradores numa ação conjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) com a prefeitura do município.

A escola José Germano da Silva e a Unidade de Saúde da Família (USF) Pedro Oliveira de Souza funcionaram como pontos de serviços de saúde, assistência social,  recreação para crianças, oficina de culinária, emissão de documentos e Registro Social.

Ação foi realizada na zona rural de Brasileia. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

Sucesso entre a população, o Vestuário Social, que já chegou em casas de acolhimento e abrigos em mais de 17 cidades, inclusive comunidades rurais, já é considerado o “coração” do programa Juntos Pelo Acre, por ser um dos mais procurados pela população. O projeto marca presença em todas as edições; nesta, foram entregues 300 kits de roupas femininas a partir dos 12 anos à comunidade rural.

O posto de saúde concentrou em um só lugar todos os serviços de saúde; famílias resolveram situações médicas, receberam atendimentos com clínico geral, vacinação, testes rápidos, oftalmologista, pediatra, dentista, psicólogo, coleta do Preventivo do Câncer de Colo do Útero, farmácia, eletrocardiograma e encaminhamentos para especialistas.

O Bolsa Família esteve presente pela Secretaria Municipal de Assistência Social com novos cadastros, atualização e consulta do benefício e a Prefeitura de Brasileia marcou presença com o programa Saúde Mais com uma van odontológica.

Crianças tiveram uma manhã de recreação, pinturas, desenhos e brincadeiras. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

Também foram disponibilizados atendimentos jurídicos para salário maternidade, aposentadoria rural, auxílio doença, auxílio acidente e BPC Loas para pessoas com deficiência, idoso e crianças.

Mais que roupas, é auto estima e segurança para mulheres

Com um kit de roupas novas em mãos, Daniele Nascimento experimenta um blazer, se diz confiante e está feliz com suas peças novas. Dependente química em recuperação, a moradora do km 23 atualmente coordena a comunidade terapêutica Caminho de Luz Alto Acre, com mais 60 pessoas em tratamento, inclusive crianças. “Fiz um programa terapêutico na Caminho de Luz, hoje estou quase livre do vício, com meu tratamento posso participar desses eventos e to ajudando outras pessoas. To muito feliz por que fui presenteada com roupas do Vestuário Social. Fui ajudada e hoje estou nesse espaço com muita gratidão, ajudando outras pessoas a se livrar de vícios”, diz.

Ela conta que chegou para fazer a recuperação, terminou o ensino médio, e agora está  no penúltimo período da faculdade de Assistência Social.

Daniele Nascimento recebeu o kit do Vestuário Social. Foto: Fernando Santtos/ SEASDH

Daniele é uma das mais de 100 mil mulheres impactadas pelo Vestuário Social, projeto dentro do Juntos Pelo Acre, idealizado pela vice-governadora Mailza Assis, também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, que conta roupas novas doadas pela Receita Federal e Correios para mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Uma atitude que melhora nossa autoestima, que nos dá confiança. Toda mulher gosta de uma roupa nova, e vocês tem ajudado muitas”, disse.

Na UBS, a comunidade conseguiu ter acesso a serviços como vacinação, pré-natal, consulta com clínico geral, enfermeiros e odontologia básica. A dona de casa Etiene Rodrigues das Neves moradora no km 59, com mais 18 km de ramal afirmou estar satisfeita. “Me consultei, fui muito bem atendida, e está tudo organizado. Muito obrigada ao governo e a prefeitura por se unirem e fazer chegar até nós esses serviços. Tomara que vá para outros lugares ajudar mais gente”, disse.

Comunidade do 68 é ramais da região tiveram um sábado de serviços de saúde, cidadania e acolhimento. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

Outra paciente, a agricultora Elisabete da Silva, moradora do Ramal Arraial, localizado no km 84, com mais 7 km de ramal, também destacou a importância do serviço. “A gente precisa viajar para a Brasileia para conseguir atendimentos que tem aqui hoje. Fiz consulta com oftalmologista, levei minha neta ao pediatra, tá tudo bem. Graças a Deus, temos esse atendimento aqui, perto de casa, e isso ajuda muito a comunidade que nem sempre consegue ir à cidade“, afirmou.

Dona Elisabete trouxe a neta ao pediatra, fez consulta oftalmológica e disse ser importante os serviços irem até às comunidades rurais. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

Quem também ficou satisfeita com o atendimento foi Arteniza Cavalcante, moradora do km 75. Trouxe as duas filhas ao pediatra, pegou remédios, marcou exames e fez eletrocardiograma.

Moradores tiveram a oportunidade de emitir a segunda via da certidão de nascimento por meio do Registro Civil da SEASDH. Foto: Fernando Santtos/SEASDH

A SEASDH realizou mais uma oficina gratuita de torta, bolo, salgado e biscoitos. Atendendo um grupo de aproximadamente 10 mulheres, o objetivo foi levar para mais perto das participantes essa formação gratuita para as interessadas em aprender ou se aperfeiçoar em técnicas de confeitaria que possam ser utilizadas de forma a complementar a renda familiar ou até mesmo para iniciar uma nova carreira profissional, focada no empreendedorismo e buscando independência financeira.

Mulheres da região foram beneficiadas com o curso de culinária, ministrado pela instrutora Lúcia Messias Sales. Foto: Ascom/SEASDH

Já a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) esteve presente com com a campanha Feminicídio Zero e a Sesacre, por meio do Hemonúcleo de Brasileia , com a campanha “Doar sangue é compartilhar vida”.

Lideranças de Brasileia e da comunidade estiveram presentes. Foto: Marcio Lara/Ascom Câmara de Brasileia

Acre

Em apenas 19 dias, Iteracre entrega mais de 2,1 mil títulos definitivos e ultrapassa R$ 14,7 milhões em investimentos na regularização fundiária

45 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Gestão do governador Gladson Camelí tem tratado regularização fundiária como prioridade. Foto: José Caminha/Secom

Cooperação institucional, aproximação com as comunidades e união de esforços têm sido os pilares do avanço expressivo da regularização fundiária no Acre. Desde o início do segundo mandato do governador Gladson Camelí, em 2023, o número de títulos definitivos entregues pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre) cresceu 112% e deve alcançar uma marca inédita até o fim de 2025.

De acordo com dados oficiais da instituição, o estado saltou de 4.750 títulos entregues em 2023 para 10 mil regularizações apenas nos sete primeiros meses de 2025, superando todas as metas anteriores. Nos últimos três anos, o governo celebra a entrega de 15.036 títulos de terra, abrangendo áreas urbanas, rurais e propriedades vinculadas a entidades religiosas.

O governador Gladson Camelí destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades de sua gestão. “Representa muito mais do que um pedaço de papel. É dignidade, segurança jurídica e oportunidade. O título de propriedade equivale a um CPF da terra: é o que permite ao cidadão acessar crédito, investir, construir com tranquilidade e planejar o futuro da sua família”, disse.

No entanto, os números podem, e devem, avançar ainda mais, segundo o chefe do Executivo. Para ele, o trabalho conjunto é o principal motor na redução das desigualdades sociais. O governador reforça que uma gestão eficaz se constrói com muitas mãos, por meio de parcerias sólidas e colaboração entre instituições.

“Nos últimos anos, avançamos como nunca antes. Já entregamos milhares de títulos e, com o apoio do Iteracre e de parceiros comprometidos, vamos expandir ainda mais essa política pública. Cada documento entregue é um passo firme rumo ao desenvolvimento social e econômico do Acre. Regularizar é incluir, é transformar, é fazer justiça com quem sempre esteve à margem. E é isso que estamos fazendo, com coragem, responsabilidade e respeito ao nosso povo”.

Pensando no futuro, o Iteracre pretende seguir fortalecendo os elos que sustentam a corrente de cidadania, desburocratização e garantia de direitos fundamentais. Em setembro, a gestão entregou 2.183 títulos definitivos, com investimento total de mais de R$ 14,7 milhões.

Parcerias

Segundo a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, o resultado é reflexo direto da parceria estratégica com o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e os cartórios, que têm desempenhado um papel fundamental para agilizar e desburocratizar o processo de regularização fundiária.

“O primeiro passo foi a decisão do governador de investir recursos na regularização fundiária, uma política pública de alto custo, em que cada etapa, desde o cadastro inicial até a entrega dos títulos, demanda investimentos significativos. Após esse aporte, o avanço veio com a aproximação dos cartórios. Em 2023, o governador Gladson Camelí assinou um termo de cooperação técnica que permitiu essa integração e um diálogo mais direto, o que facilitou a identificação das áreas aptas à regularização”, avalia.

Presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, destaca que investimentos na autarquia são responsáveis pelo avanço. Foto: Pedro Devani/Secom

Os investimentos também foram decisivos. Durante sua gestão, o governador priorizou o fortalecimento da estrutura técnica do Iteracre, ampliando o quadro de profissionais e renovando completamente a frota de veículos, o que contribuiu para acelerar os processos e ampliar o alcance das ações. De acordo com informações da presidência do Instituto, ainda há cerca de 4 mil títulos em fase final de registro, que deverão ser entregues à população até o fim deste ano. Essas metas fazem parte de um pedido direto do governador e vice governadora Mailza Assis, que desafiou o Iteracre a manter um ritmo acelerado e alcançar a marca de 10 mil títulos entregues até o final de 2025.

“Essa meta é ousada, mas estamos no ano da execução, tentando fazer história com os investimentos e a expertise das ações. Nosso conhecimento e experiência nos proporcionou trabalhar em 14 frentes de trabalho. E o mais importante foi a construção desse diálogo com os cartórios, que foi inédito e fundamental para que a gente conseguisse fazer a identificação das áreas aptas e dar segurança política para nossos títulos. Os cartórios são parceiros estratégicos importantes para o Iteracre. Sem eles fica inviável levar segurança jurídica para o povo por meio da regularização”, reforça.

Igrejas legalizadas, comunidades fortalecidas

A regularização fundiária de templos religiosos representa mais do que segurança jurídica, é um passo decisivo para fortalecer o papel social das igrejas nas comunidades. E nos últimos três anos, por meio do programa “Igreja Legal”, 84 centros religiosos tiveram acesso à essa regularização, que garante acesso facilitado a linhas de crédito, podendo ampliar suas estruturas e garantir a continuidade de projetos sociais que beneficiam diretamente populações vulneráveis.

Para a presidente do Iteracre, esse trabalho voltado especificamente para as igrejas reconhece o serviço comunitário realizado por líderes religiosos. Em muitos casos, igrejas funcionam como centros de acolhimento, distribuição de alimentos, apoio psicológico e orientação familiar, serviços que ganham ainda mais força quando há respaldo legal para sua atuação.

Esposa do Mestre Irineu, dona Peregrina recebeu o título definitivo das mãos da vice-governadora do Acre. Foto: José Caminha/Secom

“Essas entidades realizam ações sociais e, para que possam participar de programas dos governos estadual e federal, precisam estar regularizadas. Isso permite que recebam recursos, emendas parlamentares para reformas e ampliação dos templos, além de acesso a créditos bancários. No Iteracre, há um departamento específico voltado para esse atendimento, já que o processo administrativo das igrejas é diferente do de uma pessoa física. Elas são registradas como CNPJ. Muitas vezes, quando chegamos até elas, não possuem documentação formal. Por isso, o Iteracre atua em todo o levantamento necessário até que possam iniciar o processo de regularização”, explica a presidente.

Um dos atos mais simbólico deste programa foi a entrega, no final do ano passado, de  títulos definitivos para o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. Foram beneficiados o espaço onde está o Túmulo do Mestre Raimundo Irineu Serra, local de peregrinação de pessoas do mundo inteiro, e o memorial Leôncio Gomes da Silva, tio da viúva do mestre Irineu.

Regularização de entidades religiosas retorna para a sociedade porque fortalece as ações sociais que elas desempenham. Foto: Marcos Santos/Secom

Após a morte do mestre Irineu, Leôncio ficou como presidente do centro. Faleceu em 17 de março de 1980, e foi sepultado à direita do túmulo do líder religioso. Como a casa de Leôncio era ao lado do túmulo, e pertence à família, foi regularizada para preservar a história.

O orador oficial do centro, o historiador e jornalista Antônio Alves, mais conhecido como Toinho, falou que esse é um sonho de décadas realizado na gestão de Camelí.

“Momento muito aguardado que se tornou possível pelo compromisso da gestão do governador Gladson Camelí. E nos deu a documentação e à dona Peregrina [viúva de Irineu Serra] a tranquilidade de estar de posse do patrimônio cultural do Acre, ponto turístico que recebe visitantes de vários países, com grande potencial econômico e espiritual. Essa sede, casa antiga do mestre Irineu, sonhamos há muito tempo em regularizar”, destacou durante a entrega do documento em dezembro de 2024.

Regularização a custo zero

Avançar na regularização fundiária no Acre, uma das pautas mais complexas das políticas públicas, exige articulação, diálogo e o esforço conjunto de diversas instituições. Para obter um título urbano, o custo pode ultrapassar R$ 6 mil, valor inacessível para grande parte da população em situação de vulnerabilidade.

Com o objetivo de democratizar esse acesso, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) desenvolve programas que realizam todo o processo de regularização sem custos para os beneficiários. A seleção das famílias é feita por meio de um estudo social e econômico conduzido por uma equipe técnica, que inclui assistentes sociais. Esse levantamento é realizado ao longo de pelo menos 15 dias na área de atuação, e identifica se os moradores se enquadram no critério de interesse social: famílias com renda de até cinco salários mínimos.

Regularização fundiária é um dos pilares da gestão de Gladson Camelí. Foto: Marcos Santos/Secom

Uma vez confirmada a elegibilidade, os moradores podem iniciar gratuitamente o processo de regularização fundiária. Para alcançar quem mais precisa, o Iteracre criou o escritório itinerante, que se instala diretamente nas comunidades aptas à regularização.

“Geralmente, o público que atendemos é extremamente vulnerável. Há casos em que as pessoas não têm sequer dinheiro para pagar a passagem de ônibus até nossa sede. Por isso, levamos o atendimento até elas. Montamos nossa estrutura dentro da poligonal definida, realizamos os cadastros, atendimentos e identificações. Nossa equipe faz todo o levantamento necessário para que essas famílias possam acessar o serviço”, explica a presidente do Iteracre.

Cidadania e segurança jurídica

A regularização fundiária é um instrumento essencial para garantir cidadania e segurança jurídica às famílias que vivem em áreas não formalizadas. Ao receberem o título de propriedade, os moradores passam a ter acesso pleno a direitos básicos, como infraestrutura, crédito, serviços públicos e proteção legal contra despejos. Mais do que um documento, o título representa dignidade, estabilidade e a possibilidade de planejar o futuro com segurança.

Para Radige Almeida, moradora da zona rural de Cruzeiro do Sul, receber o título definitivo durante ação em junho deste ano foi a realização de um sonho antigo. “Esperei mais de 20 anos por esse papel. Agora é meu de verdade. Posso fazer melhorias, deixar para os meus filhos e buscar um financiamento para crescer mais”, disse emocionada.

O desenvolvimento da área também é o objetivo do agricultor Humberto Santos, que também foi beneficiado com a entrega e destacou a importância da ação para o fortalecimento da economia local. “Com esse documento, posso buscar crédito no banco, investir na minha produção e melhorar a vida da minha família. É um incentivo que chega na hora certa”, afirmou.

 

Entrega de títulos avança em todo o estado acreano. Foto: Diego Gurgel/Secom

Os moradores de Acrelândia receberam, em setembro, seus títulos definitivos de propriedade, encerrando décadas de espera pelo reconhecimento legal de suas terras. A ação faz parte de uma força-tarefa estadual que visa entregar 10 mil títulos registrados em cartório até o fim do ano.

Entre os beneficiados está Francisca da Silva. “Cheguei aqui em 1982 e moro há cerca de 18 anos neste terreno. Esperei muito por este documento. Ter o título é uma conquista enorme, porque agora temos uma propriedade valorizada, com segurança jurídica. Pretendo investir na terra e isso vai ajudar bastante”, afirmou, comovida.

Outro contemplado foi José Paulino Nogueira, que também celebrou o momento: “Esperei muito por esse documento. Agora, com ele em mãos, é uma vitória e uma bênção. A gente tem a garantia de que a terra é nossa de fato e de direito. É um sentimento de gratidão”.

 

Nos últimos três anos, mais de 15 mil títulos foram entregues no estado. Foto: Marcos Santos/Secom

Labirinto Fundiário do Acre

Para a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, o maior desafio da regularização fundiária no estado é identificar as áreas aptas a serem regularizadas.

“O Iteracre atua em áreas pertencentes ao Estado, mas o histórico territorial do Acre é bastante singular. Temos terrenos sob domínio do Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e dos municípios. Já fomos um país independente, já integramos o estado do Amazonas, e tudo isso contribui para uma complexidade territorial que envolve sobreposição de matrículas, áreas judicializadas e vazios fundiários. É realmente desafiador fazer essa identificação”, explica.

Em maio deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) promoveu uma reunião com representantes da SPU, Iteracre, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Administraçã (Sead) e da Comissão Municipal de Regularização Fundiária. O objetivo foi buscar soluções para destravar processos que afetam diretamente a população. Entre os pontos discutidos estavam o aeródromo de Xapuri, sob gestão do Deracre, terrenos no bairro Mutirão e o prédio do Corpo de Bombeiros.

Programa Iteracre na Sua Casa entrega documentos para beneficiários com algum tipo de limitação. Foto: cedida

“Captação de recurso é uma coisa que o Iteracre vem superando, porque, como já disse, essa é uma política pública bem cara que, mesmo com investimentos estratégicos importantes do governo, a gente precisa sempre buscar outras formas de captar esse investimento, que é muito alto”, ressalta.

O tempo médio para a entrega do título de propriedade varia entre seis e oito meses, dependendo de cada caso. Um dos principais gargalos identificados pela equipe é que, mesmo após a emissão do documento, muitos títulos permaneciam represados na sede do órgão, sem que os beneficiários fossem buscá-los.

Foi a partir dessa preocupação que surgiu o projeto Iteracre na Sua Casa, que leva os documentos diretamente às residências das pessoas.

“Cheguei a pensar que as pessoas não estavam compreendendo a importância daquela política pública. Então comecei a visitar suas casas para entender melhor a situação e me deparei com pessoas que enfrentavam limitações, físicas ou financeiras. A partir disso, idealizamos o projeto para garantir que o documento chegasse até elas”, relembra Gabriela Câmara.

Acre

Sebrae participa do TechJovem 2025 e reforça apoio à inovação entre os jovens

1 hora atrás

19 de outubro de 2025

Evento conecta inovação, tecnologia e empreendedorismo

A 2ª edição do TechJovem acontece nos dias 16 e 17 de outubro, em Rio Branco, com o objetivo de incentivar o protagonismo jovem nos ambientes de tecnologia e inovação. Promovido pela Prefeitura da capital, o evento conta com o apoio do Sebrae e demais instituições que integram o Ecossistema de Inovação do Estado do Acre.

Com entrada gratuita, o festival contará com 10 painéis sobre a Nova Economia da Inteligência Artificial, mais de 25 palestrantes e mais de 20 expositores, entre instituições, empresas e startups.

O Sebrae contará com um espaço institucional com óculos de realidade virtual e participará de três painéis, sendo eles:

– Painel 3: Startups e empreendedorismo na Era da IA (Dia 16/10, às 14h);

– Painel 5: Inovação e IA para Cidades Inteligentes e Sustentáveis (Dia 17/10, às 9h);

– Painel 8: Inovação, IA e o Desenvolvimento do Acre e da Amazônia (Dia 17/10, às 18h).

De acordo com o gestor de Inovação, Jorge Freitas, estimular a inovação entre os jovens é investir no futuro do estado. “Os jovens são naturalmente inquietos e criativos, e é isso que move a inovação. Nosso papel é transformar essa energia em oportunidade, conectando ideias, tecnologia e propósito. Quando o jovem entende que pode empreender e inovar, ele muda não só o próprio futuro, mas o futuro da comunidade onde vive”, disse.

O evento acontece nesta quinta (16) e sexta-feira (17), das 8h às 18h, na Maison Borges, localizada no Distrito Industrial, em Rio Branco.

