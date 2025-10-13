Homem é baleado enquanto conversava com amigos em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco

Criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica fugiram após o ataque; vítima foi socorrida em estado estável

O trabalhador Eduardo Melo Silvestre, de 34 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (13) enquanto conversava com amigos na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Eduardo estava em via pública quando foi surpreendido por dois criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica, que chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção ao grupo.

Um dos tiros atingiu Eduardo na parte posterior da coxa, fraturando o fêmur, e o projétil acabou se alojando no joelho. Nenhuma outra pessoa foi ferida. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local.

A proprietária de um sucatão, onde a vítima trabalha, presenciou o ataque e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local. Eduardo foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os autores do crime não foram localizados. O caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

