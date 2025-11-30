Jovem é baleado no rosto por suspeitos encapuzados e morre no hospital em Brasiléia

Com gol de cabeça no segundo tempo, Rubro-Negro supera o Alviverde em Lima, quebra a hegemonia dos rivais e se isola como o maior campeão brasileiro da América

O Flamengo escreveu mais um capítulo glorioso e inédito em sua história continental. Em uma final tensa e disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou a Copa Libertadores de 2025. O gol solitário do lateral Danilo garantiu ao clube carioca o posto isolado de maior vencedor brasileiro da competição, alcançando o quarto título e deixando para trás o próprio rival paulista, além de Santos, São Paulo e Grêmio.

Tensão, faltas e equilíbrio inicial

A primeira etapa foi marcada mais pelo nervosismo e pela imposição física do que pela técnica refinada. O Palmeiras, dono da melhor campanha da competição, encontrou dificuldades para impor seu ritmo diante de um Flamengo bem postado defensivamente. O jogo foi truncado, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos para ambos os lados, incluindo Raphael Veiga e Arrascaeta.

Apesar do equilíbrio na posse, o Flamengo criou as oportunidades mais perigosas nos 45 minutos iniciais. Bruno Henrique e Samuel Lino levaram perigo à meta de Carlos Miguel com finalizações que passaram muito perto, arrancando o “uh” da torcida. O Palmeiras tentava responder em velocidade com Vitor Roque, mas a defesa rubro-negra, liderada por Léo Pereira e Varela, conseguiu neutralizar as investidas, levando o placar zerado para o intervalo.

A bola parada define a América

No segundo tempo, o cenário mudou. O Flamengo voltou mais agressivo e passou a rondar a área alviverde com mais frequência. A insistência foi premiada aos 16 minutos. Em uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou escanteio com precisão pelo lado direito. Danilo, aparecendo como elemento surpresa na entrada da pequena área, subiu mais que a defesa e cabeceou no canto esquerdo, sem chances para Carlos Miguel. O gol explodiu a parte rubro-negra do estádio e obrigou o Palmeiras a sair para o tudo ou nada.

Pressão alviverde e o drama final

Em desvantagem, o Palmeiras se lançou ao ataque, promovendo as entradas de Felipe Anderson e Facundo Torres. O time paulista criou chances claras para empatar, transformando os minutos finais em um verdadeiro drama. Aos 24 minutos, Murilo desperdiçou uma oportunidade incrível após ajeitada de Flaco López. Já aos 43, foi a vez de Vitor Roque finalizar por cima do gol em um lance confuso na área.

O Flamengo, apostando nos contra-ataques, quase ampliou nos acréscimos quando Everton Cebolinha carimbou a trave em cobrança de falta. No último suspiro do jogo, aos 49 minutos, Andreas Pereira cobrou falta venenosa para a área, mas o goleiro Rossi operou um milagre, garantindo a vitória e a taça.

Com o triunfo, o Flamengo não apenas levanta o troféu, mas também garante uma premiação de US$ 24 milhões, vaga na Copa Intercontinental deste ano e carimba o passaporte como o primeiro classificado do continente para o Mundial de Clubes de 2029.

