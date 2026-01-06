Flash
Homem é baleado em atentado a tiros na região do Canal da Maternidade, em Rio Branco
Vítima foi atingida no pescoço e nas costas e está em estado gravíssimo
Um homem identificado como Alan Victor da Silva, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (6), na região do Canal da Maternidade, área central de Rio Branco.
Segundo informações repassadas pela polícia, os autores do ataque estavam em um veículo modelo Fox, de cor prata, e passaram pelo local efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima.
Alan foi atingido no pescoço e nas costas. Os projéteis perfuraram o pulmão e provocaram fratura no ombro, agravando o quadro clínico, considerado gravíssimo.
Testemunhas relataram ter ouvido ao menos dois disparos no momento do atentado. Logo após os tiros, os ocupantes do veículo fugiram e, até o momento, não foram identificados.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser entubada ainda no local. Em seguida, foi encaminhada em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
VÍDEO: Polícia Militar apreende quase 92 kg de drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão em Rio Branco
Operação no bairro Eldorado terminou com três pessoas presas e encaminhadas à DEFLA
Uma ação integrada da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de quase 92 quilos de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 1 milhão, na tarde desta terça-feira (6), em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na região do bairro Eldorado, na parte alta da capital, e terminou com três pessoas presas, que foram encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA).
Segundo a PM, uma guarnição do 3º Batalhão recebeu informações de que suspeitos estariam transportando drogas em um veículo modelo Chevrolet Classic, de cor prata. A partir da denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento para localizar o automóvel.
O carro foi encontrado em um posto de lavagem. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata, o que levou os policiais a solicitarem apoio da guarnição da companhia GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).
Com a ação conjunta, dois homens e uma mulher foram detidos. Entre os presos está Christian Henrique Sanches Cruz, de 29 anos, natural do Peru, que, segundo a polícia, já possui antecedentes por tráfico de drogas.
Durante as buscas no local, os policiais localizaram quase 92 quilos de drogas, entre skank oxidado e cloridrato de cocaína. Conforme a PM, o material apreendido está avaliado em mais de R$ 1 milhão.
Os três receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidos à DEFLA, juntamente com todo o entorpecente apreendido, para os procedimentos legais. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.
Delegado afirma que investigação sobre desvio de medicamentos foi solicitada pelo secretário de Saúde
Durante coletiva realizada na tarde desta segunda-feira,5, o delegado José Henrique Maciel afirmou que a investigação que apura o desvio de medicamentos e equipamentos hospitalares teve início após solicitação direta do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.
Segundo o delegado, a iniciativa demonstra que o governo não compactua com práticas ilegais dentro da administração pública.
“Isso demonstra que o governo não compactuou com esse tipo de coisa ilegal dentro do governo”, destacou.
Maciel explicou que, a partir das informações repassadas pelo secretário, a Polícia Civil, por meio da delegacia especializada, deu início às apurações que culminaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira.
“Hoje pela manhã houve esse primeiro desfecho desse contexto do mandado, onde foi constatada a existência de muitos medicamentos, alguns controlados e de alto valor, além da prisão em flagrante de uma pessoa que se encontrava no local”, afirmou.
De acordo com o delegado, o suspeito detido deverá ser indiciado por envolvimento no esquema, que, segundo a polícia, não se trata de uma ação isolada, mas sim da atuação de uma quadrilha.
“Isso não é coisa de uma pessoa só. Com certeza há participação de várias pessoas, inclusive, provavelmente, de pessoas de dentro da Sesacre”, pontuou.
Maciel ressaltou ainda a gravidade do crime, destacando que os medicamentos desviados eram destinados a pacientes que realmente necessitam, como pessoas em tratamento contra o câncer e portadores de doenças graves.
“Hoje nós temos provas cabais de que havia e há pessoas comercializando remédios que deveriam chegar a quem precisa. Para a Polícia Civil e para a Segurança Pública, isso é gravíssimo”, concluiu.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e possíveis servidores públicos ligados ao desvio.
Secretário Marcos Luz destaca atendimento humanitário a venezuelanos e cobra maior apoio do governo federal
Prefeitura de Rio Branco reforça acolhimento a refugiados durante visita à Casa do Migrante
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Marcos Luz, realizou nesta segunda-feira (5) uma visita técnica à Casa do Migrante, em Rio Branco, acompanhado do prefeito Tião Bocalom e da primeira-dama Kelen Nunes. Atualmente, o espaço abriga 65 refugiados, sendo a maioria de origem venezuelana — 54 pessoas, segundo levantamento apresentado pela gestão municipal.
Durante a visita, o secretário ressaltou que o município vem mantendo uma política de acolhimento humanitário aos migrantes que chegam à capital acreana. “Somente neste ano, mais de 500 venezuelanos passaram pela Casa do Migrante. Desde 2022, já ultrapassamos 250 atendimentos. Aqui eles têm acesso a banho, alimentação, atendimento social, psicológico e de saúde, além de apoio para regularização de documentos como CPF e Cadastro Único”, explicou Marcos Luz.
De acordo com o secretário, a Casa do Migrante também atua como ponte para a inserção dos refugiados no mercado de trabalho e na sociedade. “Muitos têm qualificação profissional. Nós fazemos contato com empresas e indústrias interessadas nessa mão de obra e também encaminhamos pessoas para outras regiões do país, como Sudeste e Sul, quando necessário”, acrescentou.
Marcos Luz aproveitou a ocasião para fazer um alerta sobre a falta de regularidade no repasse de recursos federais. Segundo ele, apesar de a política ser financiada pelo governo federal, a prefeitura tem arcado com parte dos custos. “O cofinanciamento da segunda parcela do ano passado ainda não foi repassado. Por isso, a Casa também é mantida com recursos próprios do município, como IPTU e ISS”, afirmou.
O secretário também defendeu maior controle por parte da União nas fronteiras. “É preciso saber quem está entrando no país, se há doenças crônicas ou histórico criminal. O governo federal tem falhado nesse aspecto, mas nós continuamos fazendo nossa parte de forma humanitária, acolhendo e garantindo os encaminhamentos que a lei exige”, concluiu.
A Prefeitura de Rio Branco informou que seguirá mantendo o atendimento aos migrantes e refugiados, reforçando a política de acolhimento e integração social na capital acreana.
