Homem é baleado em atentado a tiros na região do Canal da Maternidade, em Rio Branco

Vítima foi atingida no pescoço e nas costas e está em estado gravíssimo

Um homem identificado como Alan Victor da Silva, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (6), na região do Canal da Maternidade, área central de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela polícia, os autores do ataque estavam em um veículo modelo Fox, de cor prata, e passaram pelo local efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima.

Alan foi atingido no pescoço e nas costas. Os projéteis perfuraram o pulmão e provocaram fratura no ombro, agravando o quadro clínico, considerado gravíssimo.

Testemunhas relataram ter ouvido ao menos dois disparos no momento do atentado. Logo após os tiros, os ocupantes do veículo fugiram e, até o momento, não foram identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser entubada ainda no local. Em seguida, foi encaminhada em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

